Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига конференций 2021/2022

«Лестер» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги конференций (10.03.2022)

сегодня, 11:21
Лестер

Ставки букмекеров

Анализируя линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что «Лестер» является фаворитом данной встречи. Ставки на победу хозяев идут по коэффициенту 2.08, за ничью выставлена цена 3.90, а победа «Ренна» доступна по котировке 3.48.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.073.663.33
Фонбет 2.05 3.70 3.40
Мелбет 2.11 3.84 3.48
1XBET 2.11 3.84 3.48
BetBoom 2.11 3.64 3.33

Вместе с тем эксперты ожидают от команд результативной игры. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.28.

Форма команд

Футболисты «Лестера» находится в хорошей форме. В активе подопечных Брендана Роджерса четыре победы в пяти прошлых играх, а на предыдущей стадии Лиги конференций представитель АПЛ без проблем прошел «Раннерс» — 4:1 дома и 3:1 в гостях.

При этом «лисы» отлично проявили себя в последних турах чемпионата Англии, где им последовательно удалось обыграть «Бернли» (2:0) и «Лидс» (1:0).

«Ренн» тоже находится на подъеме. У французского клуба пять побед в семи прошлых матчах, включая последовательные виктории над «Труа» (4:1), «Монпелье» (4:2) и «Анже» (2:0) в Лиге 1.

Стоит отметить, что в плей-офф Лиги конференций «красно-черные» стартуют сразу с 1/8 финала за счет успешных выступлений на групповом этапе, где команда забрала первое место в компании с «Витессом», «Тоттенхэмом» и «Мурой».

Информация для ставок

  • «Лестер» забивал и пропускал голы в 5 из последних 6 матчей на своем поле
  • «Ренн» обеспечил обмен голами в 4 из предыдущих 6 поединков в гостях
  • «Лестер» допустил только одно поражение в 10 предыдущих поединках на домашней арене

Прогноз

В этом матче рекомендуем сыграть ставку на ТБ(2,5) голов, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.70.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.65 1.74 2.08
Фонбет 2.17 1.70
Мелбет 2.21 1.74
1XBET 2.21 1.74
Все комментарии
izrafel
izrafel
сегодня в 11:25
Хорош Лестер в атаке, но плох в обороне. Почему? Череда травм основных футболистов и особенно защитников на протяжении всего сезона. Кого будет выпускать Роджерс в оборону на матч с французским клубом непонятно совсем. Две "сухие" победы над Бёрнли и Лидсом, командами ведущими борьбу за сохранение прописки в АПЛ, это ли показатель? Два мяча пропустили "лисы" и в прошлом раунде Лиги Конференций от датского Раннерса. Проблемы в защите точно скажутся в противостоянии с крепким Ренном. Практически не играет на "ноль" Лестер в текущем сезоне. "Красно-черные" не проиграли ни одного матча на групповом этапе и забили десять мячей в пяти турах. Хорош Ренн на данный момент и в своем национальном первенстве. Четыре победы в пяти турах и лишь минимальное поражение от ПСЖ. Что очень важно, гости стали много забивать и за три крайних матча отличились десять раз! Команда Генезио имеет шансы на попадание в Лигу Чемпионов на сезон следующий, впереди игра с Лионом, но вряд ли откажется побороться в еврокубках в текущем сезоне. У бретонцев нет критических проблем в линии атаки.Судя по всему, букмекеры большое значение уделяют выездным матчам Ренна в последнее время. Да, "красно-черные" именно в гостях вылетели из кубка страны, уступили ПСЖ, Клермону и Лансу, но это вторая по результативность атака в Первой Лиге. Ренн может и проиграть, но он вряд ли уйдет с поля без забитого мяча в поединке против такой слабой защитной линии Лестера. Гости по качеству игры вряд ли сильно уступают Лестеру. Предположу что свой "дежурный" гол "лисы" обязательно пропустят.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 