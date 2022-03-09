«Лестер» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги конференций (10.03.2022)

Ставки букмекеров
Анализируя линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что «Лестер» является фаворитом данной встречи. Ставки на победу хозяев идут по коэффициенту 2.08, за ничью выставлена цена 3.90, а победа «Ренна» доступна по котировке 3.48.
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завтра, 23:00
Вместе с тем эксперты ожидают от команд результативной игры. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.28.
Форма команд
Футболисты «Лестера» находится в хорошей форме. В активе подопечных Брендана Роджерса четыре победы в пяти прошлых играх, а на предыдущей стадии Лиги конференций представитель АПЛ без проблем прошел «Раннерс» — 4:1 дома и 3:1 в гостях.
При этом «лисы» отлично проявили себя в последних турах чемпионата Англии, где им последовательно удалось обыграть «Бернли» (2:0) и «Лидс» (1:0).
«Ренн» тоже находится на подъеме. У французского клуба пять побед в семи прошлых матчах, включая последовательные виктории над «Труа» (4:1), «Монпелье» (4:2) и «Анже» (2:0) в Лиге 1.
Стоит отметить, что в плей-офф Лиги конференций «красно-черные» стартуют сразу с 1/8 финала за счет успешных выступлений на групповом этапе, где команда забрала первое место в компании с «Витессом», «Тоттенхэмом» и «Мурой».
Информация для ставок
- «Лестер» забивал и пропускал голы в 5 из последних 6 матчей на своем поле
- «Ренн» обеспечил обмен голами в 4 из предыдущих 6 поединков в гостях
- «Лестер» допустил только одно поражение в 10 предыдущих поединках на домашней арене
Прогноз
В этом матче рекомендуем сыграть ставку на ТБ(2,5) голов, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.70.