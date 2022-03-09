«Лестер» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги конференций (10.03.2022)

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сегодня, 11:21

Ставки букмекеров

Анализируя линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что «Лестер» является фаворитом данной встречи. Ставки на победу хозяев идут по коэффициенту 2.08, за ничью выставлена цена 3.90, а победа «Ренна» доступна по котировке 3.48.

Вместе с тем эксперты ожидают от команд результативной игры. Ставки на ТБ (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.28.

Форма команд

Футболисты «Лестера» находится в хорошей форме. В активе подопечных Брендана Роджерса четыре победы в пяти прошлых играх, а на предыдущей стадии Лиги конференций представитель АПЛ без проблем прошел «Раннерс» — 4:1 дома и 3:1 в гостях.

При этом «лисы» отлично проявили себя в последних турах чемпионата Англии, где им последовательно удалось обыграть «Бернли» (2:0) и «Лидс» (1:0).

«Ренн» тоже находится на подъеме. У французского клуба пять побед в семи прошлых матчах, включая последовательные виктории над «Труа» (4:1), «Монпелье» (4:2) и «Анже» (2:0) в Лиге 1.

Стоит отметить, что в плей-офф Лиги конференций «красно-черные» стартуют сразу с 1/8 финала за счет успешных выступлений на групповом этапе, где команда забрала первое место в компании с «Витессом», «Тоттенхэмом» и «Мурой».

Информация для ставок

«Лестер» забивал и пропускал голы в 5 из последних 6 матчей на своем поле

«Ренн» обеспечил обмен голами в 4 из предыдущих 6 поединков в гостях

«Лестер» допустил только одно поражение в 10 предыдущих поединках на домашней арене

Прогноз