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«Лиллестрем» — «Антверпен». Прогноз на матч Лиги конференций (04.08.2022)

сегодня, 14:01
Лиллестрем

Ставки букмекеров

Букмекеры не отдают предпочтение хозяевам поля. Победу «Лиллестрема» можно взять по коэффициенту 2.98. Поверить в успех «Антверпена» любой игрок может по коэффициенту 2. 3. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лиллестрема можно по коэффициенту 3.36.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.133.212.42
Лига Ставок 3.05 3.35 2.30

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.83. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Лиллестрем» набрал отличную форму и демонстрирует футбол хорошего качества. Это подтверждается результатами команды, которая без проблем прошла во втором квалификационном раунде финский СИК с общим счетом (6:2), а также набрала шесть очков в чемпионате, обыграв «Сарпсборг 08» и «Одд» (0:2) и (1:2).

«Антверпен» также не имел проблем в минувшей стадии квалификации ЛК. Бельгийский клуб дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности и прошел в следующий этап благодаря выездному успеху со счетом (2:0). В местном чемпионате коллектив также стабильно набирает зачетные баллы, в последнем туре оформив победу над «Зюльте-Варегем» (1:0).

Информация для ставок

  • Победная серия «Лиллестрема» насчитывает четыре поединка
  • Беспроигрышная серия «Антверпена» составляет 10 матчей (восемь побед и две ничьих)
  • Четыре минувших встречи «Антверпена» завершились результатом ТМ 2.5
  • «Лиллестрем» пропустил дома четыре гола в последних трех играх

Прогноз

Нас однозначно ждет боевая игра. Обе команды умеют демонстрировать организованный футбол и забивать голы. Рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.47 1.86 1.97 1.47 2.74
Лига Ставок 2.38 1.54 1.73 2.04 1.38 2.90
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:03
Много голов в матче не будет
Гость
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