«Лиллестрем» — «Антверпен». Прогноз на матч Лиги конференций (04.08.2022)

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сегодня, 14:01

Ставки букмекеров

Букмекеры не отдают предпочтение хозяевам поля. Победу «Лиллестрема» можно взять по коэффициенту 2.98. Поверить в успех «Антверпена» любой игрок может по коэффициенту 2. 3. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лиллестрема можно по коэффициенту 3.36.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.83. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Лиллестрем» набрал отличную форму и демонстрирует футбол хорошего качества. Это подтверждается результатами команды, которая без проблем прошла во втором квалификационном раунде финский СИК с общим счетом (6:2), а также набрала шесть очков в чемпионате, обыграв «Сарпсборг 08» и «Одд» (0:2) и (1:2).

«Антверпен» также не имел проблем в минувшей стадии квалификации ЛК. Бельгийский клуб дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности и прошел в следующий этап благодаря выездному успеху со счетом (2:0). В местном чемпионате коллектив также стабильно набирает зачетные баллы, в последнем туре оформив победу над «Зюльте-Варегем» (1:0).

Информация для ставок

Победная серия «Лиллестрема» насчитывает четыре поединка

Беспроигрышная серия «Антверпена» составляет 10 матчей (восемь побед и две ничьих)

Четыре минувших встречи «Антверпена» завершились результатом ТМ 2.5

«Лиллестрем» пропустил дома четыре гола в последних трех играх

Прогноз

Нас однозначно ждет боевая игра. Обе команды умеют демонстрировать организованный футбол и забивать голы. Рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.