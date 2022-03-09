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«Марсель» — «Базель». Прогноз на матч Лиги Европы (10.03.2022)

сегодня, 11:48
Марсель

Ставки букмекеров

Аналитики убеждены, что «Марсель» одержит победу в этой игре. Ставки с таким условием в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.63, на ничью можно поставить по цене 4.30, а победа «Базеля» получила котировку 5.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.573.985.79
Фонбет 1.60 4.00 5.70
BetBoom 1.59 4.07 5.69

Эксперты также склоняются к тому, что матч во Франции получится результативным. Исход ТБ(2,5) играет по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.12.

Форма команд

В 1/16 финала Лиги конференций «Марсель» прошел «Карабах». Французский клуб дважды обыграл соперник (3:1 и 3:0), забив за два матча шесть голов.

При этом в минувшем туре Лиги 1 южане провалились в домашней игре против «Монако», уступив сопернику с минимальным счетом (0:1). Отметим, что в общем зачете чемпионата «Марсель» упал на третье место, пропустив вперед «Ниццу».

«Базель» играет в плей-офф Лиги конференций сразу с 1/8 финала. Швейцарский клуб стал победителем групповой стадии турнира в квартете, где также выступали «Карабах», «Омония» и «Кайрат», набрав 14 очков (4 победы и 2 ничьи).

Если рассматривать результаты «Базеля» в швейцарской Суперлиге, то там коллектив занимает третье место в общем зачете, набрав 44 балла, а в предыдущем туре он обыграл в гостях «Лугано» (2:0).

Информация для ставок

  • «Марсель» проиграл и не забил голы в 2 последних матчах на домашней арене
  • «Марсель» сыграл на ТМ(2,5) голов в 3 из прошлых 4 матчей всех турниров
  • «Базель» уступил в 2 из предыдущих 3 гостевых поединков всех соревнований

Прогноз

В этом матче надежно выглядит ставка на ТМ(3) голов. В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход играется по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.73 1.65 2.22
Фонбет 2.10 1.75
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:23
Понятно, что “Базель” не обладает выдающимся составом, но вряд ли он опустится до грубости, чтобы попробовать увезти домой хотя бы ничейный результат, тем более игроки клуба прекрасно знают, как будут реагировать фанаты “Марселя” на это.
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