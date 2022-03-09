«Марсель» — «Базель». Прогноз на матч Лиги Европы (10.03.2022)

1646815709

сегодня, 11:48

Ставки букмекеров

Аналитики убеждены, что «Марсель» одержит победу в этой игре. Ставки с таким условием в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.63, на ничью можно поставить по цене 4.30, а победа «Базеля» получила котировку 5.60.

Эксперты также склоняются к тому, что матч во Франции получится результативным. Исход ТБ (2,5) играет по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.12.

Форма команд

В 1/16 финала Лиги конференций «Марсель» прошел «Карабах». Французский клуб дважды обыграл соперник (3:1 и 3:0), забив за два матча шесть голов.

При этом в минувшем туре Лиги 1 южане провалились в домашней игре против «Монако», уступив сопернику с минимальным счетом (0:1). Отметим, что в общем зачете чемпионата «Марсель» упал на третье место, пропустив вперед «Ниццу».

«Базель» играет в плей-офф Лиги конференций сразу с 1/8 финала. Швейцарский клуб стал победителем групповой стадии турнира в квартете, где также выступали «Карабах», «Омония» и «Кайрат», набрав 14 очков (4 победы и 2 ничьи).

Если рассматривать результаты «Базеля» в швейцарской Суперлиге, то там коллектив занимает третье место в общем зачете, набрав 44 балла, а в предыдущем туре он обыграл в гостях «Лугано» (2:0).

Информация для ставок

«Марсель» проиграл и не забил голы в 2 последних матчах на домашней арене

«Марсель» сыграл на ТМ(2,5) голов в 3 из прошлых 4 матчей всех турниров

«Базель» уступил в 2 из предыдущих 3 гостевых поединков всех соревнований

Прогноз

В этом матче надежно выглядит ставка на ТМ(3) голов. В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход играется по коэффициенту 1.60.