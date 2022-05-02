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«Марсель» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги конференций (05.05.2022)

вчера, 12:22
Марсель

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы не смогли определиться с явным фаворитом встречи, и выставили близкие по значению котировки на игру. Загрузить на победу «Фейенорда» можно по коэффициенту 3.2 в БК Фонбет. Если есть вера в победу «Марселя», то порадует коэффициент 2.18. Ничья оценивается коэффициентом 3.68.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.153.833.25
Фонбет 2.10 3.75 3.20
BetBoom 2.11 3.83 3.19

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.6. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 2.3. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Марсель» после длительной серии побед начал проигрывать и огорчать своих болельщиков. Сначала команда проиграла в принципиальном противостоянии ПСЖ (1:2), затем уступила в первом полуфинальном матче ЛК (2:3) и несколько дней назад также в чемпионате не смогла набрать очки дома с «Лионом» (0:3).

«Фейеноорд» несмотря на плотность графика, продолжает побеждать и после успеха в домашнем полуфинале, побывал в гостях у «Фортуны» в рамках чемпионата Нидерландов и одержал уверенную победу (3:1). Три очка в этой игре закрепили коллектив на третьем месте и практические гарантировали бронзовые медали.

Информация для ставок

  • «Марсель проиграл три из пяти последних встречи
  • Беспроигрышная серия „Фейеноорда“ насчитывает восемь матчей
  • Четыре из пяти последних игр „Марселя“ закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
  • Шесть минувших игр „Фейеноорда“ завершились результатом „обе забью + ТБ 2.5“

Прогноз

В этом поединке встретятся команды не с самой сильной обороной, поэтому, как и в первом матче ожидаем открытый футбол с большим количеством забитых мячей. Предлагаем поставить на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.62 1.89 1.98
Фонбет 2.30 1.60
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:54
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче.
eg2yfw7bu62m
eg2yfw7bu62m
вчера в 15:18
Футбольный клуб «Марсель» выиграет матч.
nxge9agdd2q9
nxge9agdd2q9
вчера в 14:19
Футбольный клуб «Марсель» одержит победу.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:58
Сразу отметаю в данном занимательном единоборстве мысли о возможном победителе, так как конечный итог тут может легко повернуться в любую сторону. Учитывая непредсказуемый, ветренный и даже безбашенный игровой характер Фейеноорда, способного закрутить в свои доминирующие сети любого противника. Что и было продемонстрировано "гордостью юга" неделю назад. Ну а банальный размен уколами в нападении здесь легко может снова пройти даже в первом тайме. Так как под занавес сезона у обоих топ-представителей своих чемпионатов окончательно набился наступательный прицел и предельно-оптимальным образом сформировались и заработали атакующие связки!
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