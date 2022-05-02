«Марсель» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги конференций (05.05.2022)

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вчера, 12:22

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы не смогли определиться с явным фаворитом встречи, и выставили близкие по значению котировки на игру. Загрузить на победу «Фейенорда» можно по коэффициенту 3.2 в БК Фонбет. Если есть вера в победу «Марселя», то порадует коэффициент 2.18. Ничья оценивается коэффициентом 3.68.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.6. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 2.3. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Марсель» после длительной серии побед начал проигрывать и огорчать своих болельщиков. Сначала команда проиграла в принципиальном противостоянии ПСЖ (1:2), затем уступила в первом полуфинальном матче ЛК (2:3) и несколько дней назад также в чемпионате не смогла набрать очки дома с «Лионом» (0:3).

«Фейеноорд» несмотря на плотность графика, продолжает побеждать и после успеха в домашнем полуфинале, побывал в гостях у «Фортуны» в рамках чемпионата Нидерландов и одержал уверенную победу (3:1). Три очка в этой игре закрепили коллектив на третьем месте и практические гарантировали бронзовые медали.

Информация для ставок

«Марсель проиграл три из пяти последних встречи

Беспроигрышная серия „Фейеноорда“ насчитывает восемь матчей

Четыре из пяти последних игр „Марселя“ закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Шесть минувших игр „Фейеноорда“ завершились результатом „обе забью + ТБ 2.5“

Прогноз