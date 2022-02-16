«Марсель» — «Карабах». Прогноз на матч Лиги конференций (17.02.2022)

Ставки букмекеров
В этой игре букмекеры без проблем отдали явное предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Марселя» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.97 в БК Фонбет. Остановить свой выбор на победе гостей можно по коэффициенту 9.2. В случае захода ничьей порадует коэффициент 5.2.
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сегодня, 23:00
Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.7, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.12.
Форма команд
«Марсель» в чемпионате Франции продолжает борьбу за медали, но выглядит нестабильно, чередуя поражения с победами. В минувших четырех поединках было две победы над «Мецом» и «Анже» (2:1) и (5:2), а также поражения от «Лиона» и «Ниццы» (1:2) и (1:4). После 24 туров коллектив расположился на втором месте, и имеет отрыв в четыре балла над ближайшим преследователем.
«Карабах» в своем чемпионате оформляет победу за победой и радует болельщиков пребыванием на первой строчке в таблице. В последних турах минимально были обыграны «Нефтчи» и «Кешля» (2:1) и (1:0), а также в 1/4 финала кубка страны была повторно повержена «Кешля» с неприличным счетом (6:0).
Информация для ставок
- «Марсель» не проигрывает дома шесть игр кряду
- Победная серия «Карабаха» насчитывает три поединка
- Пять последних матчей «Марселя» закончились результатом «обе забьют»
- Три из четырех последних встречи с участием «Карабаха» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей
Прогноз
В данном поединке нас ждет игра двух команд, которые любят атаковать и забивать голы. Ожидаем большое количество опасных моментов и вполне можем рассчитывать на ТБ 2.5. Сделать ставку на данный исход можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.