«Марсель» — «Карабах». Прогноз на матч Лиги конференций (17.02.2022)

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вчера, 14:00

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры без проблем отдали явное предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Марселя» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.97 в БК Фонбет. Остановить свой выбор на победе гостей можно по коэффициенту 9.2. В случае захода ничьей порадует коэффициент 5.2.

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.7, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по 2.15. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Марсель» в чемпионате Франции продолжает борьбу за медали, но выглядит нестабильно, чередуя поражения с победами. В минувших четырех поединках было две победы над «Мецом» и «Анже» (2:1) и (5:2), а также поражения от «Лиона» и «Ниццы» (1:2) и (1:4). После 24 туров коллектив расположился на втором месте, и имеет отрыв в четыре балла над ближайшим преследователем.

«Карабах» в своем чемпионате оформляет победу за победой и радует болельщиков пребыванием на первой строчке в таблице. В последних турах минимально были обыграны «Нефтчи» и «Кешля» (2:1) и (1:0), а также в 1/4 финала кубка страны была повторно повержена «Кешля» с неприличным счетом (6:0).

Информация для ставок

«Марсель» не проигрывает дома шесть игр кряду

Победная серия «Карабаха» насчитывает три поединка

Пять последних матчей «Марселя» закончились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних встречи с участием «Карабаха» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

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