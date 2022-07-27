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ПАОК – «Левски». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (28.07.2022)

сегодня, 13:23
ПАОК

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок однозначно свидетельствует в пользу хозяев этой игры. Сыграть победу ПАОК можно по коэффициенту 1.45, за ничью выставлена цена 4.10, а победа «Левски» доступна по котировке 7.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.45 4.10 7.00
1XBET 1.45 4.10 7.00

Эксперты также считают, что в Греции команды установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по коэффициенту 1.72, ТБ(2,5) – 2.07.

Форма команд

Преимуществом перед ответной игрой владеет «Левски». На домашней арене клуб из Болгарии обыграл ПАОК со счетом 2:0, забив оба гола в дебюте первого тайма.

Для «Левски» минувшая игра стала уже третьей официальной в новом сезоне. Прежде клуб показал 50-процентную успешность в стартовых турах болгарской лиги, где он уступил ЦСКА (0:1), а также разгромил на домашней арене «Спартак» (5:0).

ПАОК только втягивается в новый сезон. Прошлый созыв греческой Суперлиги клуб завершил на втором месте рейтинга, показав следующие результаты: 19 победных матчей, семь ничейных встреч и 10 поражений от соперников.

Информация для ставок

  • ПАОК сыграл на ТМ(2,5) гола в 8 из прошлых 9 матчей на своем поле
  • Ставка ТМ(2,5) принесла выигрыш в 4 из предыдущих 5 гостевых матчей «Левски»
  • «Левски» одержал 7 побед в 10 прошлых матчей на выезде в рамках всех соревнований

Прогноз

Футболисты «Левски» наверняка сыграют от защиты на поле ПАОК, чтобы сохранить преимущество, добытое в домашнем поединке. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.74 2.12
1XBET 1.74 2.12
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сегодня в 16:12
Победу одержит ПАОК (Салоники)
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