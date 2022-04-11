ПАОК – «Марсель». Прогноз на матч Лиги конференций (14.04.2022)

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вчера, 18:29

Ставки букмекеров

Совсем небольшое преимущество в этом противостоянии букмекеры отдают французам. Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, то можно увидеть коэффициент 2.2 на победу «Марселя» и 3.4 на успех ПАОКа. Загрузить на ничейный результат можно по коэффициенту 3.35.

Букмекеры несильно верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 2.2 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 165. Обмен голами в этой игре стоит 1.97.

Форма команд

ПАОК в рамках первой игры побывал во Франции и выглядел вполне достойно. Команда все силы сконцентрировала на защите своих ворот и проиграла лишь минимально (1:2). Игры чемпионата после данного сражения не последовало, команда всю неделю полноценно готовилась к ответному противостоянию.

«Марсель» находится в феноменальной форме, что подтверждает солидная победная серия. Клуб оформляет победу за победой и радует своих болельщиков. Успех в первой игре приблизил коллектив к заветному полуфиналу ЛК, а успех в матче с «Монпелье» несколькими днями ранее закрепил его на втором месте в турнирной таблице французской Лиги 1.

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия ПАОКа насчитывает 14 матчей

«Марсель» выиграл семь поединков кряду

Три из четырех последних встреч ПАОКа закончились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» В последних семи играх «Марселю» удается забивать минимум по два гола в ворота соперников

Прогноз

Нас ожидает очень боевой поединок, где явным преимуществом не будет владеть ни одна из команд. Скучно быть не должно, вполне возможно мы снова увидим обмен голами. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Фонбет.