«Партизан» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги конференций (10.03.2022)

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сегодня, 00:49

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы не смогли определиться с явным фаворитом встречи, но небольшое преимущество решили отдать гостям. Загрузить на победу «Феййенорда» можно по коэффициенту 2.3 в БК Фонбет. Если есть вера в победу «Партизана», то порадует коэффициент 3.2. Ничья оценивается коэффициентом 3.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 2.2. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 1.65. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.94.

Форма команд

«Партизан» в рамках 1/16 финала ЛК сражался с пражской «Спартой» и не без труда, но прошел ее благодаря двум победам с минимальным счетом (1:0) и (2:1). В последних двух встречах чемпионата Сербии клуб также побеждал, соперниками были «Младость» (2:1) и «Спартак» из Субботицы (1:0).

«Фейеноорд» в свою очередь победить в двух последних турах своего чемпионата не сумел и набрал лишь один зачетный балл. Коллектив на своем поле расписал ничью (1:1) с «Грониненом», а также уступил на выезде « АЗ Алкмару» (1:2).

Информация для ставок

«Партизан» выиграл семь из восьми последних матчей

У «Фейеноорда» четыре победы в последних шести встречах

«Партизан» пропускает в четырех играх подряд

Три последних поединка с участием «Фейеноорда» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Оба клуба горят желанием победить в данном поединке и пройти дальше. Преимущество в виде своего поля имеют сербы, но победа не дастся команде легко. Ожидаем аккуратный футбол с минимальным количеством забитых мячей. Предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход 1.65.