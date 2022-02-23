«Партизан» — «Спарта». Прогноз на матч Лиги конференций (24.02.2022)

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вчера, 18:21

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы не смогли определиться с явным фаворитом встречи, но небольшое преимущество решили дать хозяевам. Загрузить на победу «Партизана» можно по коэффициенту 2 в БК Фонбет. Если есть вера в победу «Спарты», то порадует коэффициент 3.95. Ничья оценивается коэффициентом 3.36.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 2.9. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 1.6. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 2.

Форма команд

«Партизан» продолжает выигрывать и продлевать свою победную серию. В первом поединке команда в упорной борьбе забила один мяч и оформила победу над чешским клубом со счетом (1:0). После этого уже в рамках чемпионата Сербии в гости пожаловали «Раднички 1923», которым было нанесено поражение (2:0).

Сама «Спарта» участия во внутренних турнирах не принимала, и все силы направила на подготовку к ответному поединку. В первом забить не удалось, поражение (0:1), но футболисты не отчаиваются, готовятся дать бой и хотят зацепиться за шанс сыграть в следующей стадии Лиги конференций.

Информация для ставок

Победная серия «Партизана» насчитывает четыре поединка

«Спарта» выиграла лишь один из пяти последних матчей

Четыре из шести последних игр и «Партизана» и «Спарты» закончились результатом «обе забьют – нет»

Четыре из пяти последних выездных встречи «Спарты» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Оба клуба горят желанием победить в данном поединке и пройти дальше. Преимущество в виде своего поля и результата первой встречи имеют сербы. Скорее всего, они смогут победить и порадовать своих болельщиков повторно. Предлагаем поставить на победу «Партизана» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход 2.