«Рома» — «Фейеноорд». Прогноз на финальный матч Лиги конференций (25.05.2022)

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21 мая 2022, 15:26

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не определились, на чьей стороне будет преимущество в этой игре. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 2.35 на победу номинальных хозяев, тогда как успех гостей оценивается по коэффициенту 3.1. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.45.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.88. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.9. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Рома» в последнем туре чемпионата Италии спокойно на выезде разобралась с «Торино» (3:0) и обеспечила себе место в зоне группового этапа Лиги Европы на следующий сезон. Теперь остается самый главный матч сезона, в котором «волки» могут взять трофей и порадовать своих болельщиков еврокубком спустя десятки лет.

«Фейеноорд» также завершил национальный чемпионат, финишировав на третьем месте в зоне ЛЕ . Последний поединок получился неудачным, коллектив на своем поле принимал «Твенте» и не смог набрать очки, поражение (1:2). Эта неудача никак не повлияла на настроение команды, она в хорошем расположении духа готовится к финальной битве.

Информация для ставок

«Рома» победила лишь дважды в последних восьми играх

У «Фейеноорда» одна победа в последних четырех поединках

Две минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Пять из шести последних матчей «Ромы» закончились результатом ТБ 2.5, восемь из десяти «Фейеноорда» — ТМ 2.5

Прогноз

Нет сомнений в том, что мы увидим качественный футбол в исполнении двух очень организованных коллективов. На кону заветный трофей, поэтому верим, что забивать будут оба клуба. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.