«Рома» — «Фейеноорд». Прогноз на финальный матч Лиги конференций (25.05.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры так и не определились, на чьей стороне будет преимущество в этой игре. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 2.35 на победу номинальных хозяев, тогда как успех гостей оценивается по коэффициенту 3.1. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.45.
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1 : 0
завершен
25 мая 2022, 22:00
среда
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.88. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.9. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.
Форма команд
«Рома» в последнем туре чемпионата Италии спокойно на выезде разобралась с «Торино» (3:0) и обеспечила себе место в зоне группового этапа Лиги Европы на следующий сезон. Теперь остается самый главный матч сезона, в котором «волки» могут взять трофей и порадовать своих болельщиков еврокубком спустя десятки лет.
«Фейеноорд» также завершил национальный чемпионат, финишировав на третьем месте в зоне ЛЕ. Последний поединок получился неудачным, коллектив на своем поле принимал «Твенте» и не смог набрать очки, поражение (1:2). Эта неудача никак не повлияла на настроение команды, она в хорошем расположении духа готовится к финальной битве.
Информация для ставок
- «Рома» победила лишь дважды в последних восьми играх
- У «Фейеноорда» одна победа в последних четырех поединках
- Две минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
- Пять из шести последних матчей «Ромы» закончились результатом ТБ 2.5, восемь из десяти «Фейеноорда» — ТМ 2.5
Прогноз
Нет сомнений в том, что мы увидим качественный футбол в исполнении двух очень организованных коллективов. На кону заветный трофей, поэтому верим, что забивать будут оба клуба. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.