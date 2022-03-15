«Рома» — «Витесс». Прогноз на матч Лиги конференций (17.03.2022)

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вчера, 16:22

Ставки букмекеров

«Рома» в этом матче играет дома и является абсолютным фаворитом по котировкам букмекеров. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.55 на победу римлян, остановиться на ничейном результате можно по коэффициенту 4.3, а взять победу гостей можно по коэффициенту 5.7.

Также в линии букмекеры дают коэффициент 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Рома» в последних поединках играет очень осторожно, что отражается на итоговых результатах. Коллектив мало забивает и мало пропускает, но сумел не только обыграть «Витесс» в первой игре (1:0), но и взять семь очков в чемпионате Италии благодаря победам (1:0) над «Аталантой» и «Специей», а также ничьей (1:1) с «Удинезе».

«Витесс» в свою очередь после поражения в первой игре также провел игру чемпионата и не смог обыграть на выезде «Хераклес», ничья (0:0). После 25 встреч клуб находится на шестом месте в турнирной таблице и продолжает усиленно бороться за место в еврокубках на будущий сезон.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ромы» насчитывает шесть матчей

«Витесс» не может победить на выезде в пяти играх кряду

Четыре минувших встречи с участием «Ромы» завершились результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних поединков «Витесса» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Рома» в первой игре обеспечила себе необходимое преимущество и имеет отличные шансы пройти дальше. Верим, что римский коллектив сможет оформить победу и на своем поле. Поставить на успех «волков» можно в БК Фонбет по коэффициенту 1.55.