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«Рома» — «Витесс». Прогноз на матч Лиги конференций (17.03.2022)

вчера, 16:22
Рома - Витесс

Ставки букмекеров

«Рома» в этом матче играет дома и является абсолютным фаворитом по котировкам букмекеров. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.55 на победу римлян, остановиться на ничейном результате можно по коэффициенту 4.3, а взять победу гостей можно по коэффициенту 5.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.544.135.86
Фонбет 1.55 4.20 6.00
Мелбет 1.60 4.40 5.85
1XBET 1.60 4.40 5.85
BetBoom 1.52 4.29 6.28

Также в линии букмекеры дают коэффициент 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Рома» в последних поединках играет очень осторожно, что отражается на итоговых результатах. Коллектив мало забивает и мало пропускает, но сумел не только обыграть «Витесс» в первой игре (1:0), но и взять семь очков в чемпионате Италии благодаря победам (1:0) над «Аталантой» и «Специей», а также ничьей (1:1) с «Удинезе».

«Витесс» в свою очередь после поражения в первой игре также провел игру чемпионата и не смог обыграть на выезде «Хераклес», ничья (0:0). После 25 встреч клуб находится на шестом месте в турнирной таблице и продолжает усиленно бороться за место в еврокубках на будущий сезон.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Ромы» насчитывает шесть матчей
  • «Витесс» не может победить на выезде в пяти играх кряду
  • Четыре минувших встречи с участием «Ромы» завершились результатом ТМ 2.5
  • Три из четырех последних поединков «Витесса» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Рома» в первой игре обеспечила себе необходимое преимущество и имеет отличные шансы пройти дальше. Верим, что римский коллектив сможет оформить победу и на своем поле. Поставить на успех «волков» можно в БК Фонбет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.75 1.61 2.29
Фонбет 2.10 1.75
Мелбет 2.12 1.80
1XBET 2.12 1.80
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:00
Победа команды хозяев поля в этом матче. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 16:46
Команда Жозе Моуринью обеспечила себе преимущество по результатам первого матча и может спокойно выстраивать тактику относительно необходимого счета.
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