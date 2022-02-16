«Селтик» — «Буде-Глимт». Прогноз на матч Лиги конференций (17.02.2022)

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вчера, 14:43

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом в этой встрече являются хозяева, поставить на победу которых с форой (-1) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7. Взять победу «Буде-Глимта» предлагают по коэффициенту 6.8. Ничья в игре этих команд стоит 4.73.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.64. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.25. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Селтик» продолжает борьбу за чемпионство в шотландской Премьер-лиге. Команда лишь на один балл опережает ближайшего преследователя и сосредоточена на завоевании только победных результатов. В минувших турах от клуба из Глазго пострадали «Мазервелл» и «Абердин» (4:0) и (3:2), а в кубке не единого шанса не было у «Райт Роверса» (4:0).

«Буде-Глимт» проводил подготовку к раунду плей-офф ЛК через контрольные поединки на сборах, где удалось сразиться с киевским «Динамо» (1:1), а также с «Орхусом»(1:0) и «Эльфсборгом» (3:2). На зимний перерыв команда ушла находясь на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Норвегии.

Информация для ставок

Победная серия «Селтика» составляет девять встреч

Пять из шести последних выездных матчей «Буде-Глимт» завершил вничью

Четыре последних поединка «Селтика» закончились результатом ТБ 2.5

2.5 «Буде-Глимт» забивает в шести играх подряд

Прогноз

Шотландская команда укомплектована более квалифицированными футболистами, которые позволят иметь преимущество в данной игре. Коллектив постарается доминировать на каждом участке поля и постарается порадовать болельщиков очередной уверенной победой. Поставить на победу «Селтика» с форой (-1) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.