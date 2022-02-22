«Славия» Прага – «Фенербахче». Прогноз на матч Лиги конференций (24.02.2022)

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вчера, 17:41

Ставки букмекеров

«Славия» считается фаворитом этой игры. Поставить на победу хозяев поля компания Фонбет предлагает по коэффициенту 2.07. Вероятность ничьи оценивается в 3.64, а победа «Фенербахче» идет по котировке 3.74.

Если рассматривать линию голов, то в ней эксперты больше ценят низовой формат. Ставки на ТМ(2,5) идут по котировке 1.86, ТБ (2,5) – 2.05.

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Форма команд

«Славия» добилась победы в Стамбуле, обыграв «Фенербахче» со счетом 3:2. Так коллектив из Праги заполучил преимущество над оппонентом перед ответной встречей.

На минувших выходных «Славии» удалось продлить победную серию до трех поединков. В чемпионате Чехии команда обыграла на домашней арене «Богемианс» с минимальным преимуществом (1:0).

«Фенербахче», после неудачно игры с предстоящим оппонентом, провел домашний матч в чемпионате Турции. «Канарейкам» удалось сломить сопротивление «Хатайспора» (2:0).

Информация для ставок

«Славия» не проигрывала в 8 из прошлых 10 матчей на своем поле

«Фенербахче» не уступал соперникам в 4 предыдущих гостевых матчах

Обмен голами случался в 6 последних выездных поединках «Фенербахче»

Прогноз

В Турции команды сыграли в открытом формате, и теперь «Фенербахче» придется действовать в Чехии с прицелом на атаку. Поэтому, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.00 в БК Фонбет.