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«Славия» Прага – «Фенербахче». Прогноз на матч Лиги конференций (24.02.2022)

вчера, 17:41

Ставки букмекеров

«Славия» считается фаворитом этой игры. Поставить на победу хозяев поля компания Фонбет предлагает по коэффициенту 2.07. Вероятность ничьи оценивается в 3.64, а победа «Фенербахче» идет по котировке 3.74.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.993.403.84
Фонбет 2.00 3.50 3.75
Мелбет 2.09 3.64 3.72
BetBoom 2.01 3.46 3.82

Если рассматривать линию голов, то в ней эксперты больше ценят низовой формат. Ставки на ТМ(2,5) идут по котировке 1.86, ТБ(2,5) – 2.05.

Подзаголовок

Форма команд

«Славия» добилась победы в Стамбуле, обыграв «Фенербахче» со счетом 3:2. Так коллектив из Праги заполучил преимущество над оппонентом перед ответной встречей.

На минувших выходных «Славии» удалось продлить победную серию до трех поединков. В чемпионате Чехии команда обыграла на домашней арене «Богемианс» с минимальным преимуществом (1:0).

«Фенербахче», после неудачно игры с предстоящим оппонентом, провел домашний матч в чемпионате Турции. «Канарейкам» удалось сломить сопротивление «Хатайспора» (2:0).

Информация для ставок

  • «Славия» не проигрывала в 8 из прошлых 10 матчей на своем поле
  • «Фенербахче» не уступал соперникам в 4 предыдущих гостевых матчах
  • Обмен голами случался в 6 последних выездных поединках «Фенербахче»

Прогноз

В Турции команды сыграли в открытом формате, и теперь «Фенербахче» придется действовать в Чехии с прицелом на атаку. Поэтому, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.00 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.56 1.50 1.82 1.99 1.43 2.79
Фонбет 1.80 2.00
Мелбет 1.86 2.05
Все комментарии
Mekail
Mekail
вчера в 18:17
Славия и Фенербахче изрядно так повеселили публику в первом матче плей-офф Лиги Конференций УЕФА, где чешский коллектив одержал победу с красивым хоккейным счетом 3:2. Правда, отмененное правило выездного гола несколько отодвигает данную броскую викторию в более сдержанное русло. Так что ничего еще не решено для пражан, прямо скажем, дрогнувших в конце встречи в Стамбуле под яростным напором "орлов-янычар".... Возвращаемся к Фенербахче, который снова нашел себе проблемы оборонительного характера в вышеупомянутой баталии со Славией. Правда, к нападению стамбульских "орлов" сейчас претензий фактически не имеется, которое, в частности, на групповом этапе идущей Лиги Европы сумело пробить бреши в защитных построениях: не слабого бельгийского Антверпена 3:0, 2:2 и крепкого немецкого Айнтрахта 1:1, 1:1.... Сильно сомневаюсь, что многоопытный международный боец Фенербахче так запросто выкинет белый флаг перед не самой страшной Славией в ответном поединке. Тем более для уравнивания шансов гостям здесь необходимо забить хотя бы один гол. На что я и предлагаю поставить в своем прогнозе....
633kkea4ybgc
633kkea4ybgc
вчера в 17:55
Футбольный клуб «Славия» Прага одержит победу.
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