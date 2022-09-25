Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига Наций 2022/2023

Англия – Германия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (26.09.2022)

вчера, 22:12
Англия - Германия

Ставки букмекеров

Англия, с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.45, ничья в игре котируется по 3.30, а победа Германии по 3.10 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.443.383.10
Лига Ставок 2.50 3.40 2.85
Мелбет 2.47 3.54 3.04
1XBET 2.43 3.54 3.11

Аналитики полагают, что команды сыграют в осторожный футбол, результатом чего будет низовой исход поединка. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.81, а ТБ (2.5) за 2.06 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Англия к шестому туру подходит в статусе главного аутсайдера группы. На счету сборной всего два очка, добытые во втором и третьем туре с Германией (1:1) и Италией (0:0). Стоит отметить, что англичане за пять матчей забили всего один гол, а пропустили целых семь. В крайнем противостоянии допущено минимальное поражение, на выезде, от Италии (0:1).

Германия имеет ситуацию немного лучше Англии. Немцы набрали шесть очков и занимают третье место в таблице. После трех ничьих в стартовых турах, в последних двух поединках добыта одна победа и допущен проигрыш. Крайнее противостояние, неожиданно, проиграно текущему лидеру группы – Венгрии (0:1).

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчах Англии не было голов или забила только одна команда
  • Германия не проиграла в 13 из 15 последних матчах
  • Англия не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.81 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.53 1.85 2.05 1.45 2.91
Лига Ставок 2.65 1.47 1.84 1.94 1.46 2.65
Мелбет 1.92 2.03
1XBET 1.88 2.07
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:22
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 