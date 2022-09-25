Англия – Германия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (26.09.2022)

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вчера, 22:12

Ставки букмекеров

Англия, с небольшой разницей, идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.45, ничья в игре котируется по 3.30, а победа Германии по 3.10 в БК Лига Ставок.

Аналитики полагают, что команды сыграют в осторожный футбол, результатом чего будет низовой исход поединка. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.81, а ТБ (2.5) за 2.06 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Англия к шестому туру подходит в статусе главного аутсайдера группы. На счету сборной всего два очка, добытые во втором и третьем туре с Германией (1:1) и Италией (0:0). Стоит отметить, что англичане за пять матчей забили всего один гол, а пропустили целых семь. В крайнем противостоянии допущено минимальное поражение, на выезде, от Италии (0:1).

Германия имеет ситуацию немного лучше Англии. Немцы набрали шесть очков и занимают третье место в таблице. После трех ничьих в стартовых турах, в последних двух поединках добыта одна победа и допущен проигрыш. Крайнее противостояние, неожиданно, проиграно текущему лидеру группы – Венгрии (0:1).

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах Англии не было голов или забила только одна команда

Германия не проиграла в 13 из 15 последних матчах

Англия не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.81 в БК Лига Ставок.