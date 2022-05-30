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Болгария – Северная Македония. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (02.06.2022)

вчера, 14:54
Северная Македония

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры выставили равные котировки. Победу Болгарии можно взять по коэффициенту 2.7 в БК Фонбет, а поверить в успех Северной Македонии любой игрок может по коэффициенту 2.77. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.893.122.73
Мелбет 2.78 3.18 2.67
1XBET 2.78 3.18 2.67
BetBoom 2.84 3.02 2.73

Также в линии букмекеры предлагают 2.53 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Сборная Болгарии в конце марта побывала в Катаре и сразилась с местной национальной сборной. Зацепиться за позитивный результат не удалось, на табло зафиксировано поражение (1:2). После этого коллектив перебрался в Хорватию, где также забив гол, проиграл (1:2).

Северная Македония участвовала в плей-офф раунде за право сыграть на Чемпионате мира и сотворила настоящую сенсацию, в полуфинальном матче обыграв грозную Италию (1:0). В финале соперником была не менее грозная Португалия, и здесь уже чуда не произошло, поражение (0:2).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия Болгарии насчитывает четыре поединка (три поражения и ничья)
  • Северная Македония выиграл три из четырех последних встречи
  • Все четыре минувших очных поединка завершились результатом ТМ 2.5
  • Шесть из семи последних игр Болгарии закончились результатом «обе забьют», Северной Македонии – «обе забьют – нет»

Прогноз

Встреча двух национальных команд одного уровня. Сложно сказать, кто окажется победителем, но мы точно не увидим игру высокого уровня с большим количеством качественных атак. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.03 1.85 1.57 2.48
Мелбет 1.55 2.39
1XBET 1.55 2.39
BetBoom 1.90 1.90 1.52 2.56 1.26 3.87
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:23
В этом матче обе команды забьют.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:29
Игра на три результата
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