Болгария – Северная Македония. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (02.06.2022)

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вчера, 14:54

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры выставили равные котировки. Победу Болгарии можно взять по коэффициенту 2.7 в БК Фонбет, а поверить в успех Северной Македонии любой игрок может по коэффициенту 2.77. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают 2.53 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Сборная Болгарии в конце марта побывала в Катаре и сразилась с местной национальной сборной. Зацепиться за позитивный результат не удалось, на табло зафиксировано поражение (1:2). После этого коллектив перебрался в Хорватию, где также забив гол, проиграл (1:2).

Северная Македония участвовала в плей-офф раунде за право сыграть на Чемпионате мира и сотворила настоящую сенсацию, в полуфинальном матче обыграв грозную Италию (1:0). В финале соперником была не менее грозная Португалия, и здесь уже чуда не произошло, поражение (0:2).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия Болгарии насчитывает четыре поединка (три поражения и ничья)

Северная Македония выиграл три из четырех последних встречи

Все четыре минувших очных поединка завершились результатом ТМ 2.5

Шесть из семи последних игр Болгарии закончились результатом «обе забьют», Северной Македонии – «обе забьют – нет»

Прогноз

Встреча двух национальных команд одного уровня. Сложно сказать, кто окажется победителем, но мы точно не увидим игру высокого уровня с большим количеством качественных атак. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.1.