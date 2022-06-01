Эстония – Сан-Марино. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (02.06.2022)

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01 июня 2022, 11:37

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Лига Ставок предложила такую линию на эту игру: победа Эстонии идет с минимальным коэффициентом 1.08. Поставить на ничью можно по котировке 10.00, а победа Сан-Марино играется по цене 25.00.

Анализ линии голов дает понять, что аналитики ожидают результативный исход от встречи в Таллине. Вариант ТБ (2,5) идет по коэффициенту 1.47, ТМ(2,5) – 2.52.

Форма команд

В отборочном цикле к ЧМ -2022 Эстония себя вполне ожидаемо не проявила. З восемь туров группы сборная набрала всего четыре очка, опередив в турнирной таблице только Беларусь за счет домашней победы (2:0).

Также эстонские футболисты провалили стыковые игры за право остаться в третьем по значимости дивизионе Лиги Нацией, где по сумме двух встреч было зафиксировано поражение от Кипра (0:0 и 0:2).

Сан-Марино проиграл 10 из 10 матчей отборочного цикла к чемпионату мира в Катаре. Сборная удосужилась забить всего один гол, пропустив в ответ 46 мячей от соперников.

Уступив в последних турах Венгрии (0:4) и Англии (0:10), Сан-Марино провел две товарищеские игры, в которых были зафиксированы поражения от Литвы (1:2) и Кабо-Верде (0:2).

Информация для ставок

У Сан-Марино 15 поражений подряд во всех турнирах

Эстония выиграла 2 из 3 матчей против Сан-Марино

В 3 очных встречах команд прошла ставка ТМ(2,5) гола

Прогноз

Эстония заслуженно идет фаворитом матча, учитывая невозможность Сан-Марино конкурировать с другими европейскими сборными. Но в силу своих сил, хозяева вряд ли добьются крупной победы. Рекомендуем комбинированную ставку на победу Эстонии и ТМ(3,5) гола по коэффициенту 1.91 в букмекерской конторе Лига Ставок.