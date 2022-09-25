Гибралтар — Грузия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (26.09.2022)

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вчера, 13:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры считают фаворитами грузинов, коэффициент на победу которых с форой (-1.5) составляет 1.85. Взять сенсационный успех Гибралтара можно по коэффициенту 10. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 5.85.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.2. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

Гибралтар покидает Лигу С, не сумев достойно сражаться с соперниками уровнем выше. Команда набрала за пять туров лишь один балл, благодаря домашней ничьей со сборной Болгарии (1:1). В последних играх потерпел два разгромных поражения, сначала от Северной Македонии (0:4), а затем и от Болгарии (1:5).

Грузия уверенно выиграла группу и отправляется на повышение. Набранных 13 очков после пяти туров вполне хватает для того, чтобы в последнем туре чувствовать себя вальяжно и проводить эксперименты с составом. В минувших матчах команда сохранила свои ворота в неприкосновенности в битвах с Болгарией (0:0) и Северной Македонией (2:0.)

Информация для ставок

Гибралтар оформил три ничьих в последних семи играх

Беспроигрышная серия Грузии насчитывает 10 матчей (восемь побед и две ничьих)

Все пять минувших очных встречи закончились пробитием ТБ 2.5

2.5 Грузия пропустила всего два гола в последних девяти поединках

Прогноз

На поле выйдут две сборные абсолютно разного уровня мастерства и готовности. Верим в абсолютное преимущество гостей, которое закончиться итоговым успехом. Сделать ставку на победу Грузии с форой (-1.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту.