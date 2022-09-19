Лихтенштейн – Андорра. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (22.09.2022)

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вчера, 08:39

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этом противостоянии букмекеры отдают гостям. Поставить на победу Андорры контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.05. Шансы Лихтенштейна на успех оценены в 3.70, а на ничью можно поставить по котировке 3.10.

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения букмекера на стороне низового исхода. Пари на ТМ(2,5) гола идут по коэффициенту 1.47, ТБ (2,5) – 2.50.

Форма команд

Лихтенштейн является главным аутсайдером первой группы. Не заработав ни одного очка за четыре тура, сборная прочно осела на последнем месте рейтинга, забив всего один гол в турнире.

В последнем матче квартета футболисты Лихтенштейна уступили на домашней арене Латвии (0:2), а до этого команда неудачно сыграла на поле предстоящего соперника (1:2).

Андорра находится на третьем месте группы, набрав четыре очка. Помимо победы над Лихтенштейном (2:1) команда сыграла вничью на домашней арене с Молдовой (0:0). Также футболисты сборной Андорры допустили два поражения — в противостояниях с лидером Латвией (0:3) и на поле Молдовы (1:2).

Информация для ставок

Лихтенштейн не забивал голы в 9 из последних 10 матчей

Лихтенштейн проигрывал в 10 прошлых поединках всех турниров

Андорра побеждала в 2 последних поединках против Лихтенштейна

Прогноз

Мы считаем, что в этом матче команды не забьют много голов. Лихтенштейну в целом сложно даются результативные удары, а Молдова за три прошлых гостевых матча отметилась только одним голом. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.47 в БК Лига Ставок.