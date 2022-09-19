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Лихтенштейн – Андорра. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (22.09.2022)

вчера, 08:39
Сборная Андорры

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этом противостоянии букмекеры отдают гостям. Поставить на победу Андорры контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.05. Шансы Лихтенштейна на успех оценены в 3.70, а на ничью можно поставить по котировке 3.10.

Лига Наций 2022/2023
Лихтенштейн
Андорра
ПроигрышПроигрышПроигрышПроигрыш
- : -
22 сентября 2022, 21:45
четверг
ПроигрышВыигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.133.042.11
Лига Ставок 3.70 3.15 2.11
Мелбет 3.84 3.14 2.05
1XBET 3.84 3.14 2.05

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения букмекера на стороне низового исхода. Пари на ТМ(2,5) гола идут по коэффициенту 1.47, ТБ(2,5) – 2.50.

Форма команд

Лихтенштейн является главным аутсайдером первой группы. Не заработав ни одного очка за четыре тура, сборная прочно осела на последнем месте рейтинга, забив всего один гол в турнире.

В последнем матче квартета футболисты Лихтенштейна уступили на домашней арене Латвии (0:2), а до этого команда неудачно сыграла на поле предстоящего соперника (1:2).

Андорра находится на третьем месте группы, набрав четыре очка. Помимо победы над Лихтенштейном (2:1) команда сыграла вничью на домашней арене с Молдовой (0:0). Также футболисты сборной Андорры допустили два поражения — в противостояниях с лидером Латвией (0:3) и на поле Молдовы (1:2).

Информация для ставок

  • Лихтенштейн не забивал голы в 9 из последних 10 матчей
  • Лихтенштейн проигрывал в 10 прошлых поединках всех турниров
  • Андорра побеждала в 2 последних поединках против Лихтенштейна

Прогноз

Мы считаем, что в этом матче команды не забьют много голов. Лихтенштейну в целом сложно даются результативные удары, а Молдова за три прошлых гостевых матча отметилась только одним голом. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.47 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.84 2.00 1.49 2.66
Лига Ставок 1.85 1.89 1.46 2.47
Мелбет 1.50 2.65
1XBET 1.50 2.65
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 11:03
Победа команды гостей или ничья в этом матче. Удачи
Гость
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