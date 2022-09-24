Люксембург — Литва. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (25.09.2022)

Ставки букмекеров
По линии букмекерской конторы Лига Ставок мы видим, что явным фаворитом встречи являются хозяева поля. Взять победу Люксембурга можно по коэффициенту 1.6, в случае победы гостей зайдет приятный коэффициент 6.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.
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сегодня, 21:45
Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 2.25. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.65. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.28.
Форма команд
Люксембург займет в данной группе второе место и не сможет повыситься в классе, но, тем не менее, турнир в целом можно назвать достаточно удачным и восемь очков за пять туров являются этому подтверждением. В четвертом и пятом туре команда расписала голевые ничьи с Турцией и Фарерскими островами (3:3) и (2:2) соответственно.
Сборная Литви, завоевав всего один балл, бесславно покидает текущую Лигу. Коллектив матч за матчем терпел поражения и лишь несколько дней назад смог дома зацепиться за ничью (1:1) в домашнем противостоянии с национальной сборной Фарерских островов.
Информация для ставок
- Люксембург не может выиграть дома шесть поединков кряду
- Литва проиграла пять из шести последних матчей
- Три из четырех минувших очных встречи закончились поражением Литвы
- Люксембург забил восемь голов в последних пяти играх
Прогноз
Люксембург будет доминировать, и стараться всеми силами порадовать собравшуюся публику. Верим, что успех будет за хозяевами поля и рекомендуем поставить на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.6.