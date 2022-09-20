Северная Ирландия — Косово. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (23.09.2022)

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вчера, 12:02

Ставки букмекеров

Букмекеры не видят в этой игре явного фаворита. На победу сборной Косово линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 3.5. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по интересному коэффициенту 2.15.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.28. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 за 1.65. Ставку на «обе забьют» дают за 2.

Форма команд

Северная Ирландия потеряла возможность повыситься в классе, так как за четыре тура сумела набрать всего два очка. Команда расписала две ничьи с Кипром (2:2) и (0:0), а остальные противостояния проиграла, в том числе первое с нынешним соперником (2:3).

Сборная Косово завоевала шесть очков, но имеет лишь теоритические шансы на выход в Лигу В. Команда на шесть пунктов отстает от лидера группы и за оставшиеся матчи догнать греков практически нереально. В последнем туре футболисты как раз таки побывали в Греции и проиграли со счетом (0:2).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Северной Ирландии насчитывает пять поединков (три поражения и две ничьих)

У Косово три победы в последних шести матчах

Пять из восьми последних встреч Северной Ирландии закончились результатом ТМ 2.5

Косово забивает на выезде в трех и четырех последних играх

Прогноз

Нас ждет сражение двух неуступчивых коллективов. Никто из них не намерен уступать три очка, поэтому вполне возможно, что 90 минут матча не хватит для определения победителя. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.3.