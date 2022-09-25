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Северная Македония — Болгария. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (26.09.2022)

вчера, 13:03
Болгария

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры отдали лишь небольшое предпочтение хозяевам поля. Победу Северной Македонии можно взять по коэффициенту 1.97 в БК Лига Ставок, а поверить в успех Болгарии любой игрок может по коэффициенту 4. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.853.504.74
Лига Ставок 1.88 3.55 4.40
Мелбет 1.81 3.54 4.48
1XBET 1.80 3.52 4.58

Также в линии букмекеры предлагают 2.33 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Северная Македония до пятого тура имела все шансы повыситься в классе, но в выездном поединке проиграла решающую битву сборной Грузии (0:2) и финиширует теперь на второй или третьей строчке, сохранив прописку. Также чуть ранее команда на своем поле принимала Гибралтар и без проблем разгромила со счетом (4:0).

Болгария имеет после пяти туров шесть очков и изначально не претендовала на повышение. Коллектив выглядит достаточно посредственно, о чем свидетельствуют игры с тем же Гибралтаром, (5:1) и (1:1). Между этими поединками футболисты побывали в Грузии, где разошлись миром с местной сборной (0:0).

Информация для ставок

  • Северная Македония смогла победить лишь дважды в последних шести матчах
  • У Болгарии три ничьих в последних пяти встречах
  • Все минувшие очные поединки завершились результатом ТМ 2.5
  • Четыре последние игры с участием Северной Македонии закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Встреча двух национальных команд примерно одного уровня. Сложно сказать, кто окажется победителем, но мы точно не увидим игру высокого уровня с большим количеством качественных атак и голов. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.70 1.67 2.28
Лига Ставок 2.19 1.66 1.64 2.21
Мелбет 1.64 2.15
1XBET 1.62 2.19
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:15
Победа хозяев,Болгары мёртвые!
Гость
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