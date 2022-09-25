Северная Македония — Болгария. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (26.09.2022)

Ставки букмекеров
В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры отдали лишь небольшое предпочтение хозяевам поля. Победу Северной Македонии можно взять по коэффициенту 1.97 в БК Лига Ставок, а поверить в успех Болгарии любой игрок может по коэффициенту 4. Сделать ставку на ничейный результат можно за 3.35.
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сегодня, 21:45
Также в линии букмекеры предлагают 2.33 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.
Форма команд
Северная Македония до пятого тура имела все шансы повыситься в классе, но в выездном поединке проиграла решающую битву сборной Грузии (0:2) и финиширует теперь на второй или третьей строчке, сохранив прописку. Также чуть ранее команда на своем поле принимала Гибралтар и без проблем разгромила со счетом (4:0).
Болгария имеет после пяти туров шесть очков и изначально не претендовала на повышение. Коллектив выглядит достаточно посредственно, о чем свидетельствуют игры с тем же Гибралтаром, (5:1) и (1:1). Между этими поединками футболисты побывали в Грузии, где разошлись миром с местной сборной (0:0).
Информация для ставок
- Северная Македония смогла победить лишь дважды в последних шести матчах
- У Болгарии три ничьих в последних пяти встречах
- Все минувшие очные поединки завершились результатом ТМ 2.5
- Четыре последние игры с участием Северной Македонии закончились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
Встреча двух национальных команд примерно одного уровня. Сложно сказать, кто окажется победителем, но мы точно не увидим игру высокого уровня с большим количеством качественных атак и голов. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.