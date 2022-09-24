Уэльс – Польша. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (25.09.2022)

1664015528

вчера, 13:32

Ставки букмекеров

Уэльс, с минимальной разницей, идет фаворитом предстоящей встречи. Ставки на поеду хозяев принимаются с коэффициентом 2.70, ничья в игре продается за 3.25, а победа Польши за 2.80 в БК Лига Ставок.

Аналитики убеждены, что нас ожидает прагматичная и осторожная игра, в которой не будет голевой феерии. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.67, а ТБ (2.5) по 2.28 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Уэльс к шестому туру подходит главным аутсайдером своей группы. На счету валлийцев всего одно набранное очко, которое было добыто в третьем туре с Бельгией (1:1). Остальные же поединки были проиграны, но стоит отметить, что во всех играх забивали обе команды. В крайнем противостоянии Уэльс не смог справится с мощной сборной Бельгии (1:2).

Польша имеет ситуацию немного лучше Уэльса. Сборная располагается на третьем месте и имеет в активе четыре очка. Команды добыла по одному выигрышу и ничьей, а в трех других поединках, соответственно, уступила. В крайнем противостоянии, при домашних трибунах, поляки проиграли текущему лидеру Нидерландам (0:2).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей Уэльса завершились с менее 3.5 голами

В девяти из 14 последних матчах Польши забили обе команды

Польша выиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая текущую форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что Польша не проиграет с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.