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Уэльс – Польша. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (25.09.2022)

вчера, 13:32
Уэльс - Польша

Ставки букмекеров

Уэльс, с минимальной разницей, идет фаворитом предстоящей встречи. Ставки на поеду хозяев принимаются с коэффициентом 2.70, ничья в игре продается за 3.25, а победа Польши за 2.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.693.312.83
Лига Ставок 2.70 3.20 2.80
Мелбет 2.57 3.28 2.73
1XBET 2.57 3.28 2.73

Аналитики убеждены, что нас ожидает прагматичная и осторожная игра, в которой не будет голевой феерии. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.67, а ТБ (2.5) по 2.28 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Уэльс к шестому туру подходит главным аутсайдером своей группы. На счету валлийцев всего одно набранное очко, которое было добыто в третьем туре с Бельгией (1:1). Остальные же поединки были проиграны, но стоит отметить, что во всех играх забивали обе команды. В крайнем противостоянии Уэльс не смог справится с мощной сборной Бельгии (1:2).

Польша имеет ситуацию немного лучше Уэльса. Сборная располагается на третьем месте и имеет в активе четыре очка. Команды добыла по одному выигрышу и ничьей, а в трех других поединках, соответственно, уступила. В крайнем противостоянии, при домашних трибунах, поляки проиграли текущему лидеру Нидерландам (0:2).

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей Уэльса завершились с менее 3.5 голами
  • В девяти из 14 последних матчах Польши забили обе команды
  • Польша выиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая текущую форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что Польша не проиграет с коэффициентом 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.65 1.73 2.20 1.37 3.25
Лига Ставок 2.29 1.61 1.68 2.15
Мелбет 1.72 2.19
1XBET 1.72 2.19
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:12
Хозяева не проиграют этот матч
Гость
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