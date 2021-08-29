«Лилль» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (29.09.2021)

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сегодня, 14:06

В четвертом туре чемпионата Франции «Лилль» на домашней арене сыграет против «Монпелье». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 29 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Лилля» в предстоящем поединке букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.68. Заключить пари на ничью можно за 4.10, а победа «Монпелье» оценивается в 5.40.

Также букмекерская линия свидетельствует о том, что команды могут сыграть в результативном формате. Исход ТБ (2,5) голов доступен по котировке 1.76, ТМ (2,5) – 2.10.

Форма команд

Защиту чемпионского титула в Лиге 1 «Лилль» начал с провальных результатов. В трех стартовых турах команда смогла набрать только два очка, сыграв вничью с «Мецем» (3:3) и «Сент-Этьеном» (1:1).

Между этими играми «Лилль» крупно проиграл на своем поле «Ницце» (0:4), а в противостоянии с ПСЖ за Суперкубок Франции «доги» добились победы с минимальным счетом (1:0).

«Монпелье» смог положить себе на счет четыре очка в трех первых турах чемпионата Франции. «Паладины» начали сезон с домашнего поражения от «Марселя» (2:3), хоть и побеждали соперника 2:0 в первом тайме. Но затем «Монпелье» провел результативные игры в гостях у «Реймса» (3:3) и дома против «Лорьяна» (3:1).

Информация для ставок

• «Лилль» не проигрывал в 21 из 23 прошлых матчах Лиги 1

• В 7 из 8 предыдущих поединках «Монпелье» в чемпионате прошла ставка ТБ (2,5)

• «Монпелье» забивал минимум 2 гола в 4 прошлых играх Лиги 1

Прогноз

Если в прошлом сезоне «Лилль» добивался результатов за счет надежной обороны, то в этой кампании «доги» регулярно пропускают от соперников разного уровня. «Монпелье» же регулярно забивает. Учитывая это, предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее мы предлагали довольно высокий коэффициент на матч «Бернли» — «Лидс».