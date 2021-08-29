ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыФранция. Лига 1 2021/2022

«Лилль» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (29.09.2021)

сегодня, 14:06

В четвертом туре чемпионата Франции «Лилль» на домашней арене сыграет против «Монпелье». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на матч, который состоится 29 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.674.035.62
Фонбет 1.65 3.80 5.50
1XBET 1.68 4.04 5.80
BetBoom 1.63 3.97 6.01

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Лилля» в предстоящем поединке букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.68. Заключить пари на ничью можно за 4.10, а победа «Монпелье» оценивается в 5.40.

Также букмекерская линия свидетельствует о том, что команды могут сыграть в результативном формате. Исход ТБ (2,5) голов доступен по котировке 1.76, ТМ (2,5) – 2.10.

Форма команд

Защиту чемпионского титула в Лиге 1 «Лилль» начал с провальных результатов. В трех стартовых турах команда смогла набрать только два очка, сыграв вничью с «Мецем» (3:3) и «Сент-Этьеном» (1:1).

Между этими играми «Лилль» крупно проиграл на своем поле «Ницце» (0:4), а в противостоянии с ПСЖ за Суперкубок Франции «доги» добились победы с минимальным счетом (1:0).

«Монпелье» смог положить себе на счет четыре очка в трех первых турах чемпионата Франции. «Паладины» начали сезон с домашнего поражения от «Марселя» (2:3), хоть и побеждали соперника 2:0 в первом тайме. Но затем «Монпелье» провел результативные игры в гостях у «Реймса» (3:3) и дома против «Лорьяна» (3:1).

Информация для ставок

• «Лилль» не проигрывал в 21 из 23 прошлых матчах Лиги 1
• В 7 из 8 предыдущих поединках «Монпелье» в чемпионате прошла ставка ТБ (2,5)
• «Монпелье» забивал минимум 2 гола в 4 прошлых играх Лиги 1

Прогноз

Если в прошлом сезоне «Лилль» добивался результатов за счет надежной обороны, то в этой кампании «доги» регулярно пропускают от соперников разного уровня. «Монпелье» же регулярно забивает. Учитывая это, предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее мы предлагали довольно высокий коэффициент на матч «Бернли» — «Лидс».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.76 1.70 2.27
1XBET 2.09 1.87
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии24
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии8
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:08
Лиль выиграет этот матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100