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«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (23.12.2023)

вчера, 14:26
Арсенал

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Арсенала» оценивается по коэффициенту 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Ливерпуль» вновь отдал лидерство «Арсеналу» и сейчас идет только на втором месте в АПЛ. В активе «красных» 38 набранных баллов, а отставание от «канониров» составляет всего один пункт. В домашней встрече перед родными трибунами у хозяев будет отличная возможность вновь выбиться в лидеры АПЛ. Два последних матча «Ливерпуля» завершились разгромом «Вест Хэма» (5:1) и ничьей с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Арсенал» уже второй сезон подряд делает серьезную заявку на чемпионство и в этот раз возможно лондонцам будет противостоять именно нынешний соперник, а не «Манчестер Сити». Канониры пока лидируют с 39 баллами, и чтобы не пропустить вперед конкурента, не имеют права проигрывать. В прошлом туре «Арсенал» без проблем обыграл на своем поле «Брайтон» (2:0), а ранее поделил очки с ПСВ в Лиге Чемпионов (1:1).

Информация для ставок

  • «Арсенал» выиграл только четыре выездных встречи из десяти за последнее время
  • «Ливерпуль» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Три из четырех последних поединков между клубами в основное время завершились вничью
  • Восемь из десяти матчей команд между собой завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды идут на первом-втором месте в АПЛ, поэтому матч вызывает большой ажиотаж. Предлагаем поверить в результативный футбол и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 15:51
Очные встречи между Ливерпулем и Арсеналом на "Энфилде" отображают достаточное преимущество хозяев. За последние 13 матчей канониры не выиграли ни одного матча, а мерсисайдцы победили 7 раз и в шести играх фиксировалась ничья. Ливерпуль неудобный соперник для Арсенала? Вполне вероятно. Сейчас, когда у Клоппа лидеры поймали кураж, можно предполагать, что хозяева будут доминировать на своем поле. Да, у лондонцев было на три дня больше отдыха, но английским топ-клубам не привыкать зимой играть в мега интенсивном графике и Ливерпуль на сто процентов не уступит по физике гостям к примеру, во второй половине матча. Ничьих в играх этих команд случается предостаточно и потому страховка нулевой форой тут не будет лишней.
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