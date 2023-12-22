«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (23.12.2023)

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вчера, 14:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Арсенала» оценивается по коэффициенту 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Ливерпуль» вновь отдал лидерство «Арсеналу» и сейчас идет только на втором месте в АПЛ . В активе «красных» 38 набранных баллов, а отставание от «канониров» составляет всего один пункт. В домашней встрече перед родными трибунами у хозяев будет отличная возможность вновь выбиться в лидеры АПЛ . Два последних матча «Ливерпуля» завершились разгромом «Вест Хэма» (5:1) и ничьей с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Арсенал» уже второй сезон подряд делает серьезную заявку на чемпионство и в этот раз возможно лондонцам будет противостоять именно нынешний соперник, а не «Манчестер Сити». Канониры пока лидируют с 39 баллами, и чтобы не пропустить вперед конкурента, не имеют права проигрывать. В прошлом туре «Арсенал» без проблем обыграл на своем поле «Брайтон» (2:0), а ранее поделил очки с ПСВ в Лиге Чемпионов (1:1).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл только четыре выездных встречи из десяти за последнее время

«Ливерпуль» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

Три из четырех последних поединков между клубами в основное время завершились вничью

Восемь из десяти матчей команд между собой завершились тоталом больше 2.5 мячей

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