«Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги чемпионов (03.11.2021)

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02 ноября 2021, 10:23

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов нас ждет невероятная по накалу и интриге встреча «Ливерпуля» и «Атлетико». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что в большей степени предпочтение отдается английскому клубу. «Ливерпуль» играет дома, а поставить на его победу можно по интересному коэффициенту 1.65. Победа мадридского клуба оценивается по коэффициенту 5.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Есть вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Ливерпуль» набрал шикарную форму. Команда Юргена Клоппа не имеет проблем с результатами во всех турнирах, в которых принимает участие. В Кубке Английской Лиги был обыгран «Престон» (2:0), в чемпионате разгромили принципиальнейшего соперника МЮ (5:0), а также расписали красивую голевую ничью с «Брайтоном» (2:2).

«Атлетико» едет в «Энфилд» в надежде взять реванш после обидного домашнего поражения в минувшем туре со счетом (2:3). Диего Симеоне усердно подготавливал своих подопечных к бою и после ничьих (2:2) с «Леванте» и «Реалом Сосьедад» сумел все-таки добыть три очка в копилку разгромной победой над «Бетисом» (3:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» насчитывает 19 игр

«Атлетико» победил лишь раз в крайних четырех поединках

Пять из шести последних встреч с участием «Атлетико» завершились ТБ 2.5

2.5 «Ливерпуль забивает минимум два гола в 12 матчах кряду

Прогноз

Матч ожидается очень напряженным и наполненным яркими событиями. Встреча клубов такого уровня это всегда интересно, и верим, что на поле увидим футбол хорошего уровня. Командам вполне по силам обменяться голами, поэтому рекомендуем поставить на „обе забьют“ по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.