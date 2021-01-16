«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (17.01.2021)

17 января на стадионе «Энфилд Роуд» местный «Ливерпуль» будет принимать «Манчестер Юнайтед» в рамках Северо-западного дерби. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок.
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0 : 0
завершен
17 января 2021, 19:30
воскресенье
Ставки букмекеров
«Ливерпуль» выглядит фаворитом этого противостояния, на его победу рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2.80. Однако эксперты считают, что «Манчестер Юнайтед» сможет навязать борьбу сопернику и выиграть этот матч с коэффициентом 3.72. Ничья идет за 3.90.
Форма команд
«Ливерпуль» в последнее время сбавил темп, однако прекрасно понятно, что из себя представляют подопечные Клоппа. «Красные» находятся на 2-й строчке в турнирной таблице с 33 баллами в активе. В случае победы «Ливерпуль» может сравняться по очкам с «Манчестер Юнайтед».
МЮ наконец демонстрирует тот футбол, который так долго ждали поклонники «красных дьяволов». Команда Оле-Гуннара Сульшера возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 36 баллами в активе.
Информация для ставок
- «Ливерпуль» забил больше всех в нынешнем сезоне чемпионата Англии — 37 голов
- Команда из Ливерпуля лишь раз уступила «Манчестер Юнайтед» в последних пяти матчах
- В последних пяти матчах между этими командами было забито 13 мячей
Прогноз
17 января встречаются две самые забивающие команды АПЛ. Несмотря на то, что «Ливерпуль» выглядит фаворитом этой встречи, букмекеры не сбрасывают «Манчестер Юнайтед» со счетов.
Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.63.