«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (17.01.2021)

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16 января 2021, 22:18

17 января на стадионе «Энфилд Роуд» местный «Ливерпуль» будет принимать «Манчестер Юнайтед» в рамках Северо-западного дерби. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Ливерпуль» выглядит фаворитом этого противостояния, на его победу рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2.80. Однако эксперты считают, что «Манчестер Юнайтед» сможет навязать борьбу сопернику и выиграть этот матч с коэффициентом 3.72. Ничья идет за 3.90.

Форма команд

«Ливерпуль» в последнее время сбавил темп, однако прекрасно понятно, что из себя представляют подопечные Клоппа. «Красные» находятся на 2-й строчке в турнирной таблице с 33 баллами в активе. В случае победы «Ливерпуль» может сравняться по очкам с «Манчестер Юнайтед».

МЮ наконец демонстрирует тот футбол, который так долго ждали поклонники «красных дьяволов». Команда Оле-Гуннара Сульшера возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 36 баллами в активе.

Информация для ставок

«Ливерпуль» забил больше всех в нынешнем сезоне чемпионата Англии — 37 голов

Команда из Ливерпуля лишь раз уступила «Манчестер Юнайтед» в последних пяти матчах

В последних пяти матчах между этими командами было забито 13 мячей

Прогноз

17 января встречаются две самые забивающие команды АПЛ . Несмотря на то, что «Ливерпуль» выглядит фаворитом этой встречи, букмекеры не сбрасывают «Манчестер Юнайтед» со счетов.

Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.63.