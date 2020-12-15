«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (16.12.2020)

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сегодня, 00:40

Противостояние «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» однозначно является центральным матчем 13-го тура в АПЛ . Увидим ли мы интригу в грядущем противостоянии?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити есть фаворит в этой игре. Коэффициент на победу «Тоттенхэма» равен 4,70, ничья представлена 4,00, а вот триумф «Ливерпуля» можно сыграть за 1,85.

Тотал в этой встрече установлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно заиграть за 1,73, а меньше за 2,36.

Форма команд

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» синхронно потеряли очки в прошлом туре. «Красные» не сумели справиться с «Фулхэмом» (1:1), а «шпоры» не удержали победу над «Кристал Пэлас» (1:1).

У подопечных Юргена Клопа есть проблемы с составом. Довольно много травмированных игроков. У Жозе Моуриньо травмированы Гарет Бэйл и Эрик Ламела. Все остальные лидеры в строю и нацелены помочь своей команде.

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл восемь из 10 последних домашних матчей

Шесть из 10 последних домашних поединков красных завершились на ТБ 2,5 голов

2,5 голов «Тоттенхэм» не проигрывает на протяжении пяти выездных поединков

«Тоттенхэм» четыре из девяти последних выездных встреч сыграл на тотал больше 2,5 мячей

Прогноз

Хозяева по праву считаются фаворитами предстоящего поединка, но недооценивать «Тоттенхэм» нельзя. Команда очень здорово проявляет себя в созидании в последних встречах, но процент реализации оставляет желать лучшего. Мы считаем, что эта игра раскроется, если одной из команд удастся отличиться. Больше шансов на успех в этом противостоянии у «Ливерпуля», все-таки на домашней арене команда действует действительно мощно и вариативно.

Предлагаем комбинированную ставку на этот матч – «Ливерпуль» не проиграет плюс тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2,06 в БК Бетсити.