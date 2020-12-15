«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (16.12.2020)

Противостояние «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» однозначно является центральным матчем 13-го тура в АПЛ. Увидим ли мы интригу в грядущем противостоянии?
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завтра, 23:00
Ставки букмекеров
В букмекерской конторе Бетсити есть фаворит в этой игре. Коэффициент на победу «Тоттенхэма» равен 4,70, ничья представлена 4,00, а вот триумф «Ливерпуля» можно сыграть за 1,85.
Тотал в этой встрече установлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно заиграть за 1,73, а меньше за 2,36.
Форма команд
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» синхронно потеряли очки в прошлом туре. «Красные» не сумели справиться с «Фулхэмом» (1:1), а «шпоры» не удержали победу над «Кристал Пэлас» (1:1).
У подопечных Юргена Клопа есть проблемы с составом. Довольно много травмированных игроков. У Жозе Моуриньо травмированы Гарет Бэйл и Эрик Ламела. Все остальные лидеры в строю и нацелены помочь своей команде.
Информация для ставок
- «Ливерпуль» выиграл восемь из 10 последних домашних матчей
- Шесть из 10 последних домашних поединков красных завершились на ТБ 2,5 голов
- «Тоттенхэм» не проигрывает на протяжении пяти выездных поединков
- «Тоттенхэм» четыре из девяти последних выездных встреч сыграл на тотал больше 2,5 мячей
Прогноз
Хозяева по праву считаются фаворитами предстоящего поединка, но недооценивать «Тоттенхэм» нельзя. Команда очень здорово проявляет себя в созидании в последних встречах, но процент реализации оставляет желать лучшего. Мы считаем, что эта игра раскроется, если одной из команд удастся отличиться. Больше шансов на успех в этом противостоянии у «Ливерпуля», все-таки на домашней арене команда действует действительно мощно и вариативно.
Предлагаем комбинированную ставку на этот матч – «Ливерпуль» не проиграет плюс тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2,06 в БК Бетсити.