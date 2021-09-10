«Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (11.09.2021)

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сегодня, 12:48

Московский «Локомотив» ждет в гости «Крылья Советов». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «железнодорожники». Команда играет на своем стадионе, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.81. Победа клуба из Самары оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не очень верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.94. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.86.

Форма команд

«Крылья Советов» после не самого удачного старта в РПЛ смогли наладить свои результаты. Команда адаптируется в сильнейшем чемпионате России, с каждым матчем набирается дополнительной уверенности. В прошлом матче чемпионата «Крылья Советов» обыграли «Уфу» (2:1), а ранее оказались сильнее «Сочи» (1:0).

«Локомотив» еще не проигрывал в этом сезоне РПЛ , однако три матча из них были закончены вничью. В некоторых матчах команде откровенно не повезло, что лишило клуб дополнительных очков. На своем стадионе «железнодорожники» приложат максимум усилий, чтобы забрать победу и подняться выше по турнирной таблице.

Информация для ставок

• Семь последних матчей «Локомотива» закончились исходом «обе забьют»

• «Крылья Советов» забивают на выезде более 25 матчей подряд во всех турнирах

• Самарский клуб не выигрывал у «Локомотива» уже 16 поединков

Прогноз

Сделать ставку на победу «Локомотива» можно по коэффициенту 1.81 в букмекерской конторе Мелбет.