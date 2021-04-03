«Лорьян» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (04.04.21)

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вчера, 21:30

В очередном туре чемпионата Франции «Лорьян», который пытается избежать вылета, примет на своем поле «Брест». Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на матч, который состоится 4 апреля.

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество в этой игре букмекеры отводят «Лорьяну». Поставить на победу хозяев БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.47. Ставки на ничью идут по коэффициенту 3.64, а победа «Бреста» доступна по коэффициенту 2.98.

На результативность матча букмекер выставил практически ровную линию. Тотал больше (2.5) голов идет по коэффициенту 1.92, меньше — 2.02.

Форма команд

«Лорьян» занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 29 очков. «Моряки» одержали семь побед и восемь ничьих, проиграв 15 поединков в текущем сезоне. На данный момент у «Лорьяна» серия без проигрышей, которая длится четыре тура.

В этот период «Лорьян» победил дома «Сент-Этьен» (2:1), а также разделил очки с «Монпелье», «Ниццей» и «Нантом» — все матчи 1:1.

«Брест» идет на 14-й позиции рейтинга чемпионата Франции, набрав 35 очков. В прошлых пяти турах Лиги 1 команда оформила только одну викторию, обыграв на своем поле «Дижон» (3:1). После этого матча последовало 15-е поражение в сезоне, которое «красно-белым» нанес «Марсель» (1:3), а также ничейная встреча с «Анже» на домашней арене (0:0).

Информация для ставок

«Лорьян» не проигрывал в 9 прошлых домашних матчах против «Бреста»

В трёх последних поединках «Лорьяна» в Лиге 1 больше двух голов не забивалось

«Брест» не проигрывал «Лорьяну» в 7 предыдущих встречах во всех турнирах

«Лорьян» забивал и пропускал голы в 4 из 5 предыдущих матчей во всех соревнованиях

Прогноз

«Лорьян» ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в Лиге 1, стабильно набирая очки. У «Бреста» уже нет глобальных задач на этот сезон. Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с учетом нулевой форы. В букмекерской конторе Мелбет ее можно сыграть по коэффициенту 1.85.