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«Лорьян» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (04.04.21)

вчера, 21:30

В очередном туре чемпионата Франции «Лорьян», который пытается избежать вылета, примет на своем поле «Брест». Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на матч, который состоится 4 апреля.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.513.512.96
Лига Ставок 2.29 3.30 3.30
Фонбет Live! 1.07 12.00 28.00
Мелбет 2.26 3.50 3.29
Pin-Up.ru 2.50 3.45 2.90
BetBoom 2.35 3.41 3.02

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество в этой игре букмекеры отводят «Лорьяну». Поставить на победу хозяев БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.47. Ставки на ничью идут по коэффициенту 3.64, а победа «Бреста» доступна по коэффициенту 2.98.

На результативность матча букмекер выставил практически ровную линию. Тотал больше (2.5) голов идет по коэффициенту 1.92, меньше — 2.02.

Форма команд

«Лорьян» занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 29 очков. «Моряки» одержали семь побед и восемь ничьих, проиграв 15 поединков в текущем сезоне. На данный момент у «Лорьяна» серия без проигрышей, которая длится четыре тура.

В этот период «Лорьян» победил дома «Сент-Этьен» (2:1), а также разделил очки с «Монпелье», «Ниццей» и «Нантом» — все матчи 1:1.

«Брест» идет на 14-й позиции рейтинга чемпионата Франции, набрав 35 очков. В прошлых пяти турах Лиги 1 команда оформила только одну викторию, обыграв на своем поле «Дижон» (3:1). После этого матча последовало 15-е поражение в сезоне, которое «красно-белым» нанес «Марсель» (1:3), а также ничейная встреча с «Анже» на домашней арене (0:0).

Информация для ставок

  • «Лорьян» не проигрывал в 9 прошлых домашних матчах против «Бреста»
  • В трёх последних поединках «Лорьяна» в Лиге 1 больше двух голов не забивалось
  • «Брест» не проигрывал «Лорьяну» в 7 предыдущих встречах во всех турнирах
  • «Лорьян» забивал и пропускал голы в 4 из 5 предыдущих матчей во всех соревнованиях

Прогноз

«Лорьян» ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в Лиге 1, стабильно набирая очки. У «Бреста» уже нет глобальных задач на этот сезон. Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с учетом нулевой форы. В букмекерской конторе Мелбет ее можно сыграть по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.45 1.98 1.93 1.55 2.60
Лига Ставок 2.60 1.50 1.83 1.99 1.46 2.75
Мелбет 1.93 1.97
Pin-Up.ru 2.85 1.44 1.94 1.90 1.53 2.57
BetBoom 2.79 1.44 1.90 1.92 1.52 2.55
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