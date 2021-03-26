«Маастрихт» – «Алмере Сити». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (26.03.2021)

«Маастрихт» сыграет дома с «Алмере Сити» в рамках 30-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.
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2 : 0
завершен
вчера, 20:45
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Алмере Сити» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.75. Победа «Маастрихта» оценивается в 4.15, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.8.
Форма команд
В этом сезоне «Маастрихт» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице с 32 очками. В активе у команды из Нидерландов 9 побед, 5 ничьих и 15 поражений. Команда забила 35 мячей и пропустила 58 голов. «Маастрихт» входит в число клубов, которые больше всех пропустили во второй лиге страны.
«Алмере Сити» находится на третьей строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 62 очка. «Алмере» забил 65 голов и пропустил 38 мячей. В нынешнем сезоне у команды 19 побед, 5 ничьих и 5 поражений. В последних матчах команда показывает себя очень неплохо, хотя у клуба были и проблемные поединки. «Алмере» имеет все шансы попасть в высший дивизион по итогам нынешнего сезона, но для этого необходимо продолжать стабильно набирать очки.
Информация для ставок
- «Алмере Сити» выиграл три матча подряд
- «Маастрихт» выиграл четыре из последних пяти матчей
- У «Алмере Сити» десять забитых мячей в последних пяти играх, столько же у «Маастрихта»
Прогноз
Эти клубы очень забивные и любят открытый, атакующий футбол. Ожидаем, что ставка на тотал больше трех голов по коэффициенту 1.92 обязательно сыграет. Также можно поставить на то, что в этом матче будет ничья или победа «Алмере Сити» — 1.19.
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