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«Маастрихт» – «Алмере Сити». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (26.03.2021)

вчера, 05:11

«Маастрихт» сыграет дома с «Алмере Сити» в рамках 30-го тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Алмере Сити» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.75. Победа «Маастрихта» оценивается в 4.15, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.8.

Форма команд

В этом сезоне «Маастрихт» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице с 32 очками. В активе у команды из Нидерландов 9 побед, 5 ничьих и 15 поражений. Команда забила 35 мячей и пропустила 58 голов. «Маастрихт» входит в число клубов, которые больше всех пропустили во второй лиге страны.

«Алмере Сити» находится на третьей строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 62 очка. «Алмере» забил 65 голов и пропустил 38 мячей. В нынешнем сезоне у команды 19 побед, 5 ничьих и 5 поражений. В последних матчах команда показывает себя очень неплохо, хотя у клуба были и проблемные поединки. «Алмере» имеет все шансы попасть в высший дивизион по итогам нынешнего сезона, но для этого необходимо продолжать стабильно набирать очки.

Информация для ставок

  • «Алмере Сити» выиграл три матча подряд
  • «Маастрихт» выиграл четыре из последних пяти матчей
  • У «Алмере Сити» десять забитых мячей в последних пяти играх, столько же у «Маастрихта»

Прогноз

Эти клубы очень забивные и любят открытый, атакующий футбол. Ожидаем, что ставка на тотал больше трех голов по коэффициенту 1.92 обязательно сыграет. Также можно поставить на то, что в этом матче будет ничья или победа «Алмере Сити» — 1.19.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 Словакия — Мальта.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.59 1.89 2.06
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STVA 1
STVA 1
вчера в 05:17
Алмере не проиграет
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