«Маккаби» Хайфа — «Црвена Звезда». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (17.08.2022)

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сегодня, 11:42

Ставки букмекеров

«Маккаби» Хайфа в данном матче считается небольшим фаворитом. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.65. В то время на победу гостей коэффициент составляет 2.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.25.

Букмекеры немного больше верят, что матч не станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 2.25. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Маккаби» Хайфа преодолел уже два этапа квалификации Лиги Чемпионов и выдавал абсолютно разные матчи по качеству игры и самому результату. Коллектив не может найти стабильную игру, поэтому матч против чемпиона Сербии станет настоящей проверкой на прочность. Чемпионат Израиля еще не начался, поэтому последние два поединка для команды стали встречи с «Аполлоном» в Лиге Чемпионов (4:0, 0:2).

«Црвена Звезда» на прошлой стадии квалификации не имела никаких проблем с армянским «Пюником» (2:0, 5:0) и подходит к финальному противостоянию с большим желанием и настроем пробиться в группу Лиги Чемпионов, чтобы попробовать свои силы там и показать талантливых исполнителей, которые позже могут пополнить ряды известных европейских клубов. В прошлой игре «Црвена Звезда» разгромила «Вождовац» в чемпионате Сербии (4:0).

Информация для ставок

«Маккаби Хайфа» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Црвена Звезда» одержала победы в восьми выездных матчах из десяти за последнее время

Четыре из пяти последних матчей клуба из Израиля на своем стадионе завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Црвена Звезда» выглядит более стабильнее своего соперника, и мы предполагаем, что уже в первом матче у израильтян начнутся проблемы. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.