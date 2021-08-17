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«Мальме» — «Лудогорец». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (18.08.2021)

вчера, 23:56

В первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов нас ждет встреча «Мальме» и «Лудогорца». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзором ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.013.394.22
Фонбет 2.00 3.35 4.00
Мелбет 2.00 3.44 3.90
BetBoom 1.96 3.42 4.22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры не определились с фаворитом в этом матче. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Лудогорца» оценивается по коэффициенту 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.64. Существует небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 2.05.

Форма команд

«Мальме» в рамках третьего квалификационного раунда сразился с «Рейнджерс» и, несмотря на все расклады букмекеров и предположения экспертов, смог дважды переиграть довольно крепкого соперника, отправив его в турнир рангом ниже. Шведы победили сначала 2:1 дома, а затем такой же счет (2:1) был зафиксирован и в выездном поединке.

«Лудогорец» также сумел пройти очень сильного соперника. На пути болгарского коллектива был греческий «Олимпиакос». В выездной встрече команде удалось зацепиться за ничью (1:1), а в домашнем поединке, который завершился 2:2, получилось мастерски исполнить 11-метровые и одержать победу, пройдя в заключительный этап квалификации.

Информация для ставок

  • «Мальме» проиграл всего один раз в последних 11 поединках
  • Беспроигрышная серия «Лудогорца» насчитывает 10 матчей
  • Последние четыре из пяти поединков с участием и «Мальме» и «Лудогорца» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Поединок двух клубов среднего уровня. Оба коллектива имеют свои сильные и слабые стороны. Сложно сказать, кто будет владеть преимуществом, но точно знаем, что футболисты «Мальме» и «Лудогорца» умеют удивлять. Без голов в этом матче точно не останемся, поэтому рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.2.

Также букмекеры предложили сумасшедший коэффициент на победу «Ингульца» в матче с «Динамо» Киев.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.67 1.71 2.23
Мелбет 1.73 2.23
BetBoom 2.34 1.64 1.71 2.21 1.38 3.16
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:31
победа хозяев
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