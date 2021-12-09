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«Мальорка» — «Сельта». Прогноз на матч испанской Примеры (10.12.2021)

сегодня, 16:02

В рамках 17-го тура испанской Примеры «Мальорка» примет «Сельту». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.703.192.95
Фонбет 2.55 3.00 3.05
Мелбет 2.67 3.13 3.11
1XBET 2.67 3.13 3.11
BetBoom 2.65 3.03 3.08

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Мальорка». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.60, ничейный исход оценивается в 3.00, а победа «Сельты» в 2.95.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Мальорка» расположилась на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 19 баллов. У коллектива четыре победы, семь ничьих и пять поражений. «Мальорка» забила 16 и пропустила 23 мяча в 16 турах. В последних встречах испанцы одолели «Атлетико» из Мадрида, а также сыграли вничью с «Хетафе» и уступили «Райо Вальекано».

«Сельта» расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба 16 баллов. У команды четыре победы, четыре ничейных результата и восемь поражений. Команда забила 17 голов и пропустила 21 мяч в нынешнем сезоне Примеры. В последних матчах «кельты» уступили «Валенсии», а также победили «Алавес» и сыграли вничью с «Вильярреалом».

Информация для ставок

  • «Сельта» проиграла один матч из последних пяти
  • «Мальорка» не проигрывает три матча подряд
  • У «Сельты» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.35. В последнее время оба клуба много забивают, поэтому никто не удивится, если в грядущем противостоянии также будет обилие забитых мячей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.76 1.63 2.40 1.29 3.84
Мелбет 1.66 2.43
1XBET 1.66 2.43
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