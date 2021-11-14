Мальта – Словакия. Прогноз на матч квалификации на ЧМ-2022 (14.11.2021)

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14 ноября 2021, 12:34

Интересную встречу двух разных по игровому стилю команд подарит нам заключительный тур европейской квалификации на чемпионат мира. Мальта принимает на своем поле сборную Словакии. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Словакия. Команда играет гостевой поединок, а поставить на её победу можно по коэффициенту 1.55. Победа сборной Мальты оценивается по коэффициенту 7.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 по коэффициенту 1.9. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2) можно по коэффициенту 1.96. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.7.

Форма команд

Сборная Мальты не смогла прыгнуть выше головы и навязать конкуренцию более сильным соперникам. Коллектив уже давно потерял шансы на выход из группы и доигрывает турнир, пытаясь в отдельных матчах порадовать своих болельщиков хорошими результатами. В прошлой встрече Мальта была разгромлена на своем поле командой Хорватии (1:7), а ранее разошлась миром с Кипром (2:2).

Словакия в некоторых матчах показывала неплохой футбол, но коллективу не хватило стабильности, чтобы оставлять за собой возможность выйти на ЧМ 2022, который пройдет в Катаре. Команда занимает третье место с 11 очками, а следующий поединок не будет иметь для нее турнирной мотивации. Последние два поединка Словакии завершились ничьими с Хорватией и Словенией с одинаковым счетом (2:2).

Информация для ставок

Словакия выиграла два матча из последних десяти во всех турнирах, а Мальта одержала всего одну победу

Четыре из шести последних матчей Словакии завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Мальта проиграла шесть из семи последних матчей со Словакией

Пять из семи матчей между сборными за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Словакия является фаворитом этой встречи и постарается решить исход поединка еще в первом тайме. Предполагаем, что гостям удастся додавать сборную Мальты и увезти три выездных очка. Сделать ставку на победу сборной Словакии можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55.