«Манчестер Сити» — «Бирмингем». Прогноз на матч Кубка Англии (10.01.2021)

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09 января 2021, 13:14

«Манчестер Сити» принимает «Бирмингем» в рамках Кубка Англии. Увидим ли мы интригу в грядущем поединке?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет определились с фаворитами грядущего противостояния. Победа «Манчестер Сити» находится на отметке 1,14, ничья доступна за 10,50, а триумф команды гостей находится на значении 31,00. Тотал в этом поединке находится на значении 3,5 мячей. Больше можно взять за 2,23, а меньше за 1,80.

Форма команд

«Манчестер Сити» сейчас находится в феноменальной форме. Команда на протяжении двенадцати последних встреч не проигрывает. В пяти последних встречах удалось победить. Сейчас в АПЛ команда близка к тому, чтобы подняться на первую позицию.

«Бирмингем» откровенно проваливается в последних поединках. Всего лишь одна ничья и пять поражений в последних шести встречах. Отрыв от зоны вылета составляет четыре зачетных пункта.

Информация для ставок

«Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении последних двенадцати домашних игр

«Бирмингем» уступил в двух из 10 последних проведенных поединков

«Манчестер Сити» последний раз на своей арене играл дома с «Бирмингемом» в 2011 году и победил (2:0)

Прогноз

Учитывая, что хозяева сыграют в грядущем поединке не основным составом предположим, что у гостей есть шансы избежать крупного поражения. Играем победу «Бирмингема» с учетом форы в +3 мяча за коэффициент 1,47.

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