«Манчестер Сити» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (03.11.2021)

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» ждет в гости чемпиона Бельгии «Брюгге». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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4 : 1
завершен
03 ноября 2021, 23:00
среда
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что явным фаворитом в этой встрече является «Манчестер Сити». Команда играет дома, а сделать на нее ставку можно по коэффициенту 1.1. Поставить на победу «Брюгге» можно по коэффициенту 33. Ничейный исход в этом поединке котируется по коэффициенту 10.5.
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.89. Невелика и вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.44.
Форма команд
«Брюгге» после двух неплохих поединков Лиги чемпионов получил разгром на своем поле в прошлом туре от «Манчестер Сити» и потерял уверенность в собственных силах. Сейчас клуб идет на третьем месте с четырьмя очками, отставая от лидера ПСЖ на три пункта. В чемпионате команда идет на втором месте с 26 очками и показывает интересный футбол. В последних двух поединках Лиги чемпионов «Брюгге» проиграл «Манчестер Сити» (1:5) и оказался сильнее «РБ Лейпциг» (2:1).
«Манчестер Сити» удивил всех неожиданным поражением в АПЛ несколько дней назад, но остается одной из лучших команд мира, с которой очень сложно играть. Сейчас подопечные Гвардиолы идут на втором месте в своей группе с шестью очками и имеют большой шанс на выход из группы. В прошлой игре главного европейского турнира команда обыграла «Брюгге» (5:1), а ранее проиграла на выезде ПСЖ (0:2).
Информация для ставок
- «Брюгге» проиграл один матч из последних десяти во всех турнирах, а «Манчестер Сити» уступил три раза
- Четыре выездных матча «Брюгге» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- Три из четырех последних матчей на «Манчестер Сити» на своем поле завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Манчестер Сити» явно сильнее «Брюгге» на данный момент, он доказал это в прошлом матче две недели назад. «Горожане» в этой игре могут себе практически обеспечить выход в плей-офф. Для этого нужно победить бельгийцев. Предполагаем, что проблем в этом матче у хозяев не возникнет. Сделать ставку на «Манчестер Сити» с форой (-2) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55.