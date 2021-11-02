«Манчестер Сити» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (03.11.2021)

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02 ноября 2021, 10:15

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» ждет в гости чемпиона Бельгии «Брюгге». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что явным фаворитом в этой встрече является «Манчестер Сити». Команда играет дома, а сделать на нее ставку можно по коэффициенту 1.1. Поставить на победу «Брюгге» можно по коэффициенту 33. Ничейный исход в этом поединке котируется по коэффициенту 10.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.97. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.89. Невелика и вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.44.

Форма команд

«Брюгге» после двух неплохих поединков Лиги чемпионов получил разгром на своем поле в прошлом туре от «Манчестер Сити» и потерял уверенность в собственных силах. Сейчас клуб идет на третьем месте с четырьмя очками, отставая от лидера ПСЖ на три пункта. В чемпионате команда идет на втором месте с 26 очками и показывает интересный футбол. В последних двух поединках Лиги чемпионов «Брюгге» проиграл «Манчестер Сити» (1:5) и оказался сильнее «РБ Лейпциг» (2:1).

«Манчестер Сити» удивил всех неожиданным поражением в АПЛ несколько дней назад, но остается одной из лучших команд мира, с которой очень сложно играть. Сейчас подопечные Гвардиолы идут на втором месте в своей группе с шестью очками и имеют большой шанс на выход из группы. В прошлой игре главного европейского турнира команда обыграла «Брюгге» (5:1), а ранее проиграла на выезде ПСЖ (0:2).

Информация для ставок

«Брюгге» проиграл один матч из последних десяти во всех турнирах, а «Манчестер Сити» уступил три раза

Четыре выездных матча «Брюгге» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей на «Манчестер Сити» на своем поле завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» явно сильнее «Брюгге» на данный момент, он доказал это в прошлом матче две недели назад. «Горожане» в этой игре могут себе практически обеспечить выход в плей-офф. Для этого нужно победить бельгийцев. Предполагаем, что проблем в этом матче у хозяев не возникнет. Сделать ставку на «Манчестер Сити» с форой (-2) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.55.