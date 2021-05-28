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«Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз на финальный матч Лиги чемпионов (29.05.2021)

вчера, 08:07

«Манчестер Сити» сыграет против «Челси» в финале Лиги чемпионов. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.883.484.75
Лига Ставок 1.88 3.50 4.50
Фонбет 1.95 3.50 4.50
Мелбет 1.91 3.56 4.74
1XBET 1.91 3.56 4.74
BetBoom 1.89 3.49 4.59

Ставки букмекеров

БК Мелбет считает «Манчестер Сити» явным фаворитом встречи и предлагает коэффициент 1.9 на победу номинальных хозяев. Вероятность ничейного исхода в основное время оценивается в 3.45. Победа «Челси» представлена коэффициентом 4.5.

Поставить на тотал больше 2,5 мячей можно по коэффициенту 2.28, ТМ (2,5) – 1.64. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.1.

Форма команд

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, опередив ближайшего преследователя в лице «Манчестер Юнайтед» на 12 очков. Команда демонстрирует качественную игру, хорошо подготовлена физически и тактически. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола за тренерскую карьеру проиграл всего один финал, но данное противостояние является особенным, ведь за пределами Испании Лига чемпионов каталонскому специалисту ещё не покорялась. На пути к финалу ЛЧ «Сити» прошёл «Боруссию» Менхенгладбах, «Боруссию» Дортмунд и «Пари Сен-Жермен».

«Челси» в конце сезона заставил своих болельщиков изрядно понервничать, проиграв несколько матчей, в том числе решающую игру с «Астон Виллой» (1:2), что могло лишить команду места в топ-4. В итоге «синие» финишировали на четвёртом месте, опередив «Лестер» на 1 балл. На пути к финалу ЛЧ «Челси» одолел «Атлетико», «Порту» и «Реал».

Информация для ставок

  • «Сити» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Челси» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах
  • В последних пяти очных встречах команд трижды побеждал «Челси» и дважды «Сити»
  • «Сити» забивает в девяти матчах подряд, «Челси» — в семи из девяти последних матчей

Прогноз

Мы увидим игру двух ярких команд с достаточно разными стилями игры. Предполагаем, что команда из Манчестера всё же склонит чашу весов в свою сторону. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.68 1.68 2.28
Лига Ставок 2.16 1.68 1.63 2.24
Мелбет 1.73 2.29
1XBET 1.73 2.29
BetBoom 2.25 1.68 1.67 2.28 1.35 3.37
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shlomo
shlomo
вчера в 13:57
Почему то верю Челси
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