«Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз на финальный матч Лиги чемпионов (29.05.2021)

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вчера, 08:07

«Манчестер Сити» сыграет против «Челси» в финале Лиги чемпионов. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

БК Мелбет считает «Манчестер Сити» явным фаворитом встречи и предлагает коэффициент 1.9 на победу номинальных хозяев. Вероятность ничейного исхода в основное время оценивается в 3.45. Победа «Челси» представлена коэффициентом 4.5.

Поставить на тотал больше 2,5 мячей можно по коэффициенту 2.28, ТМ (2,5) – 1.64. Исход «обе команды забьют» котируется в 2.1.

Форма команд

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, опередив ближайшего преследователя в лице «Манчестер Юнайтед» на 12 очков. Команда демонстрирует качественную игру, хорошо подготовлена физически и тактически. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола за тренерскую карьеру проиграл всего один финал, но данное противостояние является особенным, ведь за пределами Испании Лига чемпионов каталонскому специалисту ещё не покорялась. На пути к финалу ЛЧ «Сити» прошёл «Боруссию» Менхенгладбах, «Боруссию» Дортмунд и «Пари Сен-Жермен».

«Челси» в конце сезона заставил своих болельщиков изрядно понервничать, проиграв несколько матчей, в том числе решающую игру с «Астон Виллой» (1:2), что могло лишить команду места в топ-4. В итоге «синие» финишировали на четвёртом месте, опередив «Лестер» на 1 балл. На пути к финалу ЛЧ «Челси» одолел «Атлетико», «Порту» и «Реал».

Информация для ставок

«Сити» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Челси» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах

В последних пяти очных встречах команд трижды побеждал «Челси» и дважды «Сити»

«Сити» забивает в девяти матчах подряд, «Челси» — в семи из девяти последних матчей

Прогноз

Мы увидим игру двух ярких команд с достаточно разными стилями игры. Предполагаем, что команда из Манчестера всё же склонит чашу весов в свою сторону. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.