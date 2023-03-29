«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (01.04.2023)

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сегодня, 13:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.6. Поставить на «Ньюкасл Юнайтед» можно по 5.3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Манчестер Сити» ведет борьбу за золотые медали, но в этом году их оппонентом является не «Ливерпуль». Команда занимает второе место с набранным 61 баллом и отстает на восемь пунктов от «Арсенала», при этом имея игру в запасе. На данный момент оппонент показывает не лучшую игру, поэтому букмекеры большое предпочтение отдают подопечным Гвардиолы. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились разгромом «Бернли» в кубке ФА (6:0) и «РБ Лейпциг» в Лиге Чемпионов (6:0).

«Ливерпуль» уже покинул Лигу Чемпионов и теперь может сосредоточиться исключительно на АПЛ , где у команды большие проблемы. Коллектив Юргена Клоппа занимает шестое место с 42 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. Сложно представить, что «красным» удастся финишировать в первой четверке. В прошлой игре «Ливерпуль» минимально проиграл в Лиге Чемпионов «Реалу» (0:1), а в чемпионате уступил скромному «Борнмуту» (0:1).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

Пять последних матчей «Ливерпуля» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Манчестер Сити» выиграл всего один матч из пяти последних с «Ливерпулем» при трех поражениях

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Манчестер Сити» на своем поле выступает очень мощно и постарается не терять очки, ведь любая осечка может стоить очень дорого. Сделать ставку на победу чемпиона Англии можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.