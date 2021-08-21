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«Манчестер Сити» — «Норвич». Прогноз на матч АПЛ (21.08.2021)

вчера, 14:03

21 августа зрители смогут насладиться удивительным поединком. В очной встрече сыграют действующий победитель АПЛ «Манчестер Сити» и триумфатор Чемпионшипа «Норвич». Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.1111.5927.38
Фонбет Live! 1.11 8.50 30.00
Мелбет 1.11 10.90 26.00
1XBET 1.12 11.50 26.00
BetBoom 1.13 9.45 22.88

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Манчестер Сити». Поставить на победу «Сити» можно по коэффициенту 1.10, ничейный исход оценивается в 9.60, а победа гостей в 24.00.

Форма команд

«Сити» ужасно стартовал в Премьер-лиге. Команда проиграла «Тоттенхэму» со счетом 0:1. В товарищеских матчах клуб из Манчестера смотрелся неплохо, команда много забивала и мало пропускала, но когда дело дошло до официальных игр, то вся удача «Сити» исчезла. Клуб также проиграл поединок за Суперкубок Англии, уступив «Лестеру» (0:1). Две победы в официальных играх с одним и тем же счетом — это тревожный звоночек для Пепа Гвардиолы.

«Норвич» триумфально завершил сезон в Чемпионшипе, но ворваться с победой в Премьер-лигу не получилось. Команда уступила «Ливерпулю» со счетом 0:3. В товарищеских поединках было всего одно поражение в матче против «Ньюкасла» (0:3). В остальных матчах команда смотрелась очень даже неплохо, много забивала и мало пропускала, но вряд ли такое можно будет повторить в поединке против «Сити».

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» пропустил три мяча в пяти последних матчах
  • «Норвич» проиграл два матча из последних пяти
  • «Манчестер Сити» выиграл три матча из последних пяти

Прогноз

«Манчестер Сити» явный фаворит в этой игре, но это не значит, что «Норвич» будет просто смотреть, как в его ворота влетают мячи. В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.10. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.25.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Фрайбурга» в матче с «Боруссией» Дортмунд.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.43 1.34 2.76 1.51
Мелбет 3.48 1.33
1XBET 5.91 1.15
BetBoom 6.47 1.13 3.27 1.36 2.56 1.54
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Все комментарии
2tykqw38u3yy
2tykqw38u3yy
вчера в 17:36
Футбольный клуб «Манчестер Сити» выиграет матч.
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