«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (30.04.2023)

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сегодня, 09:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 1.75. Поставить на «Саутгемптон» можно по 4.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» продолжает бороться за самые высокие места в АПЛ и на данный момент занимает четвертое место с 60 баллами. Команда уступает «Ньюкасл Юнайтед» на два балла, но имеет на одну сыгранную игру меньше, поэтому чтобы вернуть третью позицию ей необходимо обязательно побеждать. В прошлом туре «красные дьяволы» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), а ранее в серии пенальти прошли «Брайтон» в кубке ФА (1:0).

«Астон Вилла» показывает замечательные результаты в чемпионате и проводит один из своих сильнейших сезонов за последние годы. На данный момент коллектив имеет в своем активе 54 балла и уступает «Тоттенхэму» лишь по дополнительным характеристикам. В предстоящей встрече гостей ждет настоящие испытание, которое при определенных обстоятельствах им по силам пройти. Два последних поединка «Астон Виллы» завершились победой над «Фулхэмом» (1:0) и ничьей с «Брентфордом» (1:1).

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла восемь из десяти последних матчей при двух ничьих

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает на своем поле уже 25 матчей подряд во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» выиграл два из пяти последних матчей с «Астон Виллой»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют» и тотал больше 2.5 мячей.

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» на своем поле будет иметь преимущество, но судя по статистике не уйдет с поля и без пропущенного мяча. Сделать ставку на исход «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.