«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз на матч Кубка Англии (24.01.2021)

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23 января 2021, 23:45

24 января всех болельщиков футбола ожидает невероятный поединок топ-уровня. В матче за Кубок Англии сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Как и ожидалось, в этом матче крайне трудно предугадать фаворита. Букмекеры БК Фонбет отдают предпочтение «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.50 только из-за того, что «Ливерпуль» в последних матчах не впечатляет.

Победу «Ливерпуля» оценили коэффициентом 2.70. Ничейный исход идет за 3.55. Примечательно, что проход «Манчестер Юнайтед» дальше тоже является актуальной ставкой, на этот исход рекомендуют поставить с коэффициентом 1.85.

Форма команд

Сульшер нашел идеальный баланс между атакой и защитой, перестроив игру своего клуба. «Манчестер Юнайтед» впервые за длительный период времени находится на первой строчке в турнирной таблице АПЛ — 40 пунктов в активе. Но победить и выбить из Кубка грозный «Ливерпуль» будет очень тяжело. Свой последний матч команда выиграла со счетом 2:1. Лучшим бомбардиром команды является Бруну Фернандеш — 11 забитых мячей.

Юрген Клопп не может найти выход из ситуации, «Ливерпуль» вынужден раз за разом терять очки. Мерсисайдцы находятся на четвертой строчке в таблице и имеют в активе всего 34 пункта. Эксперты говорят о спаде всей тройки атаки и прогнозируют, что клуб не сможет стать чемпионом в нынешнем сезоне. «Ливерпуль» проиграл свой последний матч со счетом 0:1.

Информация для ставок

У «Ливерпуля» всего одна победа в последних пяти матчах

«Ливерпуль» (37) и «Манчестер Юнайтед» (36) являются одними из лучших команд АПЛ по количеству забитых мячей

по количеству забитых мячей В последних пяти матчах «Ливерпуль» забил всего шесть мячей

Прогноз

Букмекеры БК Фонбет считают, что победителем этого противостояния будет «Манчестер Юнайтед». Рекомендуется поставить на тотал забитых мячей больше 2,5 с коэффициентом 1.80. Также можно сделать ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.65.

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