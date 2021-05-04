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«Маритиму» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.05.21)

вчера, 15:37

«Маритиму» и «Жил Висенте» проведут очную встречу в рамках 31-го тура чемпионата Португалии. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 5 мая 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.752.983.05
Лига Ставок 2.65 2.90 2.95
Мелбет 2.66 2.99 2.95

Ставки букмекеров

Линия, которую выставила букмекерская компания Бетсити на этот матч, не определяет очевидного фаворита. Поставить на победу «Маритиму» можно по коэффициенту 2.60, а победа «Жил Висенте» идет по коэффициенту 2.98. Вероятность ничьи БК оценила по коэффициенту 3.06.

Также букмекер убежден, что команды не смогут забить три и больше голов в этой игре. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.47, ТБ(2,5) – 2.60.

Форма команд

«Маритиму» демонстрирует отличные результаты на финише сезона. В пяти прошлых турах команда набрала 12 из 15 возможных очков, одержав победы над такими соперниками: «Брага» (1:0), «Боавишта» (1:0), «Риу Аве» (1:0) и «Фаренсе» (1:0). Также в данной серии «Маритиму» потерпел 17-е поражение в сезоне, уступив в гостях «Белененсешу» (0:2). Что касается турнирных перспектив хозяев этого матча, то они сулят «Маритиму» спокойный финиш сезона без борьбы за выживание. 12-е место в рейтинге с отрывом от зоны вылета в шесть очков.

У «Жил Висенте» результаты чуть хуже – 32 балла и 13-я строчка в общем зачете. В пяти последних играх чемпионата команда взяла только одну викторию, неожиданно обыграв в гостях «Бенфику» (2:1). Также «Жил Висенте» потерпел поражения во встречах с «Морейренси» (1:2), «Фамаликаном» (0:3) и «Белененсешем» (1:2), а в предыдущем туре команда разошлась миром с «Фаренесе».

Информация для ставок

  • В 6 прошлых матчах с участием «Маритиму» выиграла ставка ТМ(2,5)
  • «Маритиму» не пропускал голы в 3 последних играх на своем поле
  • «Жил Висенте» не побеждал «Маритиму» в 13 из 14 предыдущих очных встреч

Прогноз

В пользу «Маритиму» свидетельствует не только последние результаты, но и статистика очных встреч с «Жил Висенте», по которой хозяева этого матча редко проигрывают. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Маритиму» с форой (0) за 1.80 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.88 2.00 1.49 2.76
Лига Ставок 1.81 1.93 1.46 2.60
Мелбет 1.48 2.57
1XBET 1.86 1.94 1.48 2.57 1.20 4.20
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 17:54
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Жил Висенте (Барселуш)
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