«Маритиму» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (05.05.21)

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вчера, 15:37

«Маритиму» и «Жил Висенте» проведут очную встречу в рамках 31-го тура чемпионата Португалии. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 5 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Линия, которую выставила букмекерская компания Бетсити на этот матч, не определяет очевидного фаворита. Поставить на победу «Маритиму» можно по коэффициенту 2.60, а победа «Жил Висенте» идет по коэффициенту 2.98. Вероятность ничьи БК оценила по коэффициенту 3.06.

Также букмекер убежден, что команды не смогут забить три и больше голов в этой игре. Исход ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.47, ТБ (2,5) – 2.60.

Форма команд

«Маритиму» демонстрирует отличные результаты на финише сезона. В пяти прошлых турах команда набрала 12 из 15 возможных очков, одержав победы над такими соперниками: «Брага» (1:0), «Боавишта» (1:0), «Риу Аве» (1:0) и «Фаренсе» (1:0). Также в данной серии «Маритиму» потерпел 17-е поражение в сезоне, уступив в гостях «Белененсешу» (0:2). Что касается турнирных перспектив хозяев этого матча, то они сулят «Маритиму» спокойный финиш сезона без борьбы за выживание. 12-е место в рейтинге с отрывом от зоны вылета в шесть очков.

У «Жил Висенте» результаты чуть хуже – 32 балла и 13-я строчка в общем зачете. В пяти последних играх чемпионата команда взяла только одну викторию, неожиданно обыграв в гостях «Бенфику» (2:1). Также «Жил Висенте» потерпел поражения во встречах с «Морейренси» (1:2), «Фамаликаном» (0:3) и «Белененсешем» (1:2), а в предыдущем туре команда разошлась миром с «Фаренесе».

Информация для ставок

В 6 прошлых матчах с участием «Маритиму» выиграла ставка ТМ(2,5)

«Маритиму» не пропускал голы в 3 последних играх на своем поле

«Жил Висенте» не побеждал «Маритиму» в 13 из 14 предыдущих очных встреч

Прогноз

В пользу «Маритиму» свидетельствует не только последние результаты, но и статистика очных встреч с «Жил Висенте», по которой хозяева этого матча редко проигрывают. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Маритиму» с форой (0) за 1.80 в БК Бетсити.