«Мариуполь» — «Днепр-1». Прогноз на матч Украинской Премьер Лиги (10.12.2021)

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сегодня, 13:34

В рамках 18 тура чемпионата Украины «Мариуполь» на своем поле примет «Днепр-1». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определились без проблем, и отдают предпочтение гостям. На победу «Днепра-1» с форой (-1) линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.78. Поверить в неожиданный успех «Мариуполя» любой игрок может по коэффициенту 6.5. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 4.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.27. Загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Мариуполь» замыкает турнирную таблицу национального чемпионата. Показывая при этом не самую плохую игру в лиге. В последнем туре «азовцы» расписали красивую ничью с «Десной» (3:3), ведя по ходу встречи в два мяча, а поединком ранее дома минимально уступили футбольному клубу «Львов» со счетом (0:1).

«Днепр-1» продолжает радовать своих болельщиков, оформляя победу за победой, продлевая свою красивую серию. В крайних двух турах УПЛ днепряне разобрались сначала с прямым конкурентом за бронзу «Ворсклой» (5:1), а затем и с «Черноморцем» (3:1). Между этими двумя встречами успели оформить путевку в 1/4 финала кубка Украины, победив ЛНЗ из Черкасс со счетом (2:0).

Информация для ставок

«Мариуполь» проиграл восемь из десяти последних матчей

Победная серия «Днепра-1» насчитывает шесть игр

Четыре из шести крайних встречи и «Мариуполя» и «Днепра-1» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Четыре минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

Прогноз