«Мариуполь» — «Львов». Прогноз на матч Украинской Премьер-лиги (26.11.2021)

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25 ноября 2021, 19:05

В стартовом поединке 16 тура УПЛ мы увидим битву востока и запада, на поле стадиона имени Владимира Бойко выйдут футбольные клубы «Мариуполь» и «Львов». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры не смогли определиться с фаворитом встречи и дали абсолютно одинаковые коэффициенты и на победу хозяев, и на успех гостей. Загрузить на эти исходы можно по коэффициенту 2.65 в БК Мелбет. Если верите в ничью, то ее предлагают по коэффициенту 3.44.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.73 на ТБ 2.5 и коэффициент 2.12 на ТМ 2.5 Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Мариуполь» завершил первый круг чемпионата на последнем месте, набрав всего семь очков за 15 встреч. Коллектив был неплох в атаке, но оборона пропустила больше всех мячей. Подопечные Остапа Маркевича не выглядят безнадежно и вполне могут еще побороться за спасение в элитном дивизионе. В минувшем туре проиграли «Ворскле» (1:5), а туром ранее обыграли «Минай» (2:0).

«Львов» находится на 12-й строчке в таблице и всего на два балла опережает своих преследователей. После прихода нового главного тренера, коллектив смог наладить организацию игры, и это приносит свои плоды. В прошлом туре львовяне сенсационно обыграли «Зарю» на своем поле (2:1), а чуть раньше расписали голевую ничью с «Минаем» (2:2).

Информация для ставок

«Мариуполь» проиграл семь раз в минувших восьми поединках

У «Львова» всего одно поражение в крайних шести играх

Три крайних очных встречи завершились результатом «обе забьют»

В восьми последних матчах с участием «Мариуполя» и в трех «Львова» было забито минимум два гола

Прогноз

В этом поединке не стоит ожидать футбола высокого качества, но в то же время оба клуба хорошо атакуют, и, скорее всего, без голов мы не останемся. Рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.