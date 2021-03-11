«Марсель» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (13.03.2021)

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11 марта 2021, 23:22

«Марсель» и «Брест» проведут очную встречу 13 марта в рамках очередного тура чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Фонбет принимает ставки на победу «Марселя» с коэффициентом 2.05. Поставить в пользу гостевой победы «Бреста» можно по котировке 4.20, а ничья доступна за 3.46.

В линии букмекера также доступны ставки на результативность. Исход с тоталом меньше (2,5) голов получил коэффициент 1.90, больше – 2.00.

Форма команд

На этой неделе «Марсель» провел перенесенный матч Лиги 1 против «Ренна». В нем южане оформили минимальную победу, забив гол под занавес встречи (1:0). Эта виктория стала для «провансальцев» первой за последние пять матчей и 11-й в текущем розыгрыше чемпионата Франции.

Команда Хорхе Сампаоли поднялась на шестое место в турнирной таблице, набрав в общей сложности 42 очка.

«Брест» в прошлом туре лиги принимал на своем поле «Дижон». «Красно-белые» спокойно обыграли главного аутсайдера чемпионата, отправив в его ворота три гола (3:1). Команда прервала череду неудач, ранее она уступила в гостях «Монако» (0:2) и дома «Лиону» (2:3).

Набрав 34 очка, «Брест» расположился на 13-м месте в турнирной таблице. Зону прямого вылета эта команда опережает на десять зачетных пунктов.

Информация для ставок

«Брест» проигрывал в четырех из пяти прошлых матчей на поле «Марселя»

«Брест» не побеждал в восьми последних гостевых поединках чемпионата Франции

«Марсель» не пропускал больше одного гола в пяти последних домашних матчах с «Брестом»

Прогноз

Свои лучшие результаты «Брест» показывает на домашней арене. В гостях эта команда стабильно терпит неудачи, уступая не только фаворитам, но и середнякам.

Вырванная победа в матче с «Ренном» должна воодушевить «Марсель». Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев с коэффициентом 2.05 в БК Фонбет.

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