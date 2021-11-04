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«Марсель» — «Лацио». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

04 ноября 2021, 17:12

В четвертом туре Лиги Европы «Марсель» принимает дома амбициозный «Лацио». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч поединок.

Лига Европы 2021/2022
Марсель
Лацио
2 : 2
завершен
04 ноября 2021, 23:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.233.613.25
Фонбет 2.20 3.60 3.20
BetBoom 2.25 3.47 3.27

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.25. Выбрать успех гостей можно по коэффициенту 3.15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Марсель» стабильно играет вничью каждый матч в группе Лиги Европы. Это привело к тому, что команда находится только на третьем месте и очень нуждается в победах. В чемпионате Франции клуб идет на третьем месте, набрав 22 очка, и старается держаться в группе лидеров. Последние два поединка «Марселя» в Лиге Европы завершились ничьими с «Лацио» (0:0) и «Галатасараем» (0:0).

Римский «Лацио» редко проигрывает, но очень часто теряет очки в необязательных матчах. Команда под руководством Сарри только перестраивается, но пытается добывать результат в каждом матче. На данный момент клуб из Рима набрал четыре очка и занимает второе место в группе. В прошлом туре «Лацио» сыграл вничью с «Марселем» (0:0), а ранее уверенно обыграл на своем поле «Локомотив» (2:0).

Информация для ставок

  • «Лацио» и «Марсель» проиграли всего по два матча из последних десяти во всех турнирах
  • Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Лацио» не выигрывает на выезде уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

Оба клуба показывают неплохие результаты и имеют примерно одинаковые задачи. Предполагаем, что матч будет интересным и зрелищным. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.00 1.42 2.01 1.87 1.56 2.51
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Все комментарии
Gahi
Gahi
04 ноября в 21:40
В этом матче обе команды забьют. Удачи
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svrkx86xdw4r
04 ноября в 18:34
Футбольный клуб «Марсель» выиграет матч.
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