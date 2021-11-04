«Марсель» — «Лацио». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

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04 ноября 2021, 17:12

В четвертом туре Лиги Европы «Марсель» принимает дома амбициозный «Лацио». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Марсель», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.25. Выбрать успех гостей можно по коэффициенту 3.15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.87, а низовой исход (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Марсель» стабильно играет вничью каждый матч в группе Лиги Европы. Это привело к тому, что команда находится только на третьем месте и очень нуждается в победах. В чемпионате Франции клуб идет на третьем месте, набрав 22 очка, и старается держаться в группе лидеров. Последние два поединка «Марселя» в Лиге Европы завершились ничьими с «Лацио» (0:0) и «Галатасараем» (0:0).

Римский «Лацио» редко проигрывает, но очень часто теряет очки в необязательных матчах. Команда под руководством Сарри только перестраивается, но пытается добывать результат в каждом матче. На данный момент клуб из Рима набрал четыре очка и занимает второе место в группе. В прошлом туре «Лацио» сыграл вничью с «Марселем» (0:0), а ранее уверенно обыграл на своем поле «Локомотив» (2:0).

Информация для ставок

«Лацио» и «Марсель» проиграли всего по два матча из последних десяти во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Лацио» не выигрывает на выезде уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

Оба клуба показывают неплохие результаты и имеют примерно одинаковые задачи. Предполагаем, что матч будет интересным и зрелищным. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.87.