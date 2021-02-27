«Майнц» — «Аугсбург»: прогноз на матч Бундеслиги (28.02.2021)

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сегодня, 14:10

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 23-й тур чемпионата Германии. «Майнц» ждет в гости «Аугсбург».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Майнц». Команда играет домашний поединок, а поставить на их победу можно с коэффициентом 2.08. Победа «Аугсбурга» оценивается в 3.55, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.65.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.99. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Майнц» — одно из главных разочарований в нынешнем сезоне Бундеслиги. Однако команда начала показывать стабильные результаты и проиграла всего один раз за последние несколько матчей. Клуб еще не покинул предпоследнее место в таблице, но доля оптимизма у руководства и болельщиков определенно появилась. В последнем туре «Майнц» обыграл «Боруссию» М (2:1), а ранее сыграл вничью с «Байером» (2:2).

«Аугсбург» занимает 13-е место в чемпионате, а последние матчи играет очень неуверенно. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков, поэтому команде не стоит расслабляться, следует сосредоточиться на том, чтобы обезопасить себя от нервной концовки чемпионата. В прошлых двух турах «Аугсбург» сыграл вничью с «Байером» (1:1) и проиграл «РБ Лейпциг» (1:2).

Информация для ставок

• «Аугсбург» не может выиграть четыре матча в чемпионате

• «Майнц» проиграл один матч из последних пяти в Бундеслиге

• «Аугсбург» победил «Майнц» в последних четырех встречах

• Четыре из пяти последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Майнц» предпринимает попытки выбраться из зоны вылета, в последнее время достиг неплохих результатов. Рискнем предположить, что команда сможет достигнуть успеха и в этом поединке. Сделать ставку на победу «Майнца» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.08.