«Майнц» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (03.04.2021)

1620026419

вчера, 10:20

В 29-м туре чемпионата Германии «Герта» приедет в гости к «Майнцу». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры не называют, поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.4. В случае победы «Герты» зайдет коэффициент 2.98. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.84 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Майнц» набрал неплохой ход в данном отрезке сезона, в прошлом туре была повержена «Бавария» (2:1), а туром ранее «Вердер» (1:0). Команда демонстрирует достаточно организованный и сбалансированный футбол, в подтверждение этому имеем солидную беспроигрышную серию. Турнирных задач у команды нет – зона вылета далековато, а еврокубки уже недостижимы, поэтому «Майнц» просто доигрывает сезон в свое удовольствие.

Берлинская «Герта» проводит не лучший свой сезон, клуб попытается в последних турах заскочить в уходящий поезд. Последние игры команды были сыграны вничью — с «Боруссией» М (1:1) и с «Унионом» (2:2). Календарь и игра команды в последнее время дают оптимизм на то, что «Герта» все же спасется и порадует своих болельщиков.

Информация для ставок

• «Майнц» не проигрывает уже восемь матчей подряд в Бундеслиге

• «Герта» не может победить на выезде 10 матчей подряд

• «Майнц» не проигрывает клубу из Берлина три матча подряд

• Берлинцы пропускают минимум один гол в 11 из 12 последних поединков

Прогноз