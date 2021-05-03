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«Майнц» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (03.04.2021)

вчера, 10:20

В 29-м туре чемпионата Германии «Герта» приедет в гости к «Майнцу». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.523.373.04
Фонбет Live! 2.40 3.50 2.90
Мелбет 2.41 3.35 3.15
BetBoom 2.41 3.24 3.13

Ставки букмекеров

Явного фаворита букмекеры не называют, поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.4. В случае победы «Герты» зайдет коэффициент 2.98. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.84 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Майнц» набрал неплохой ход в данном отрезке сезона, в прошлом туре была повержена «Бавария» (2:1), а туром ранее «Вердер» (1:0). Команда демонстрирует достаточно организованный и сбалансированный футбол, в подтверждение этому имеем солидную беспроигрышную серию. Турнирных задач у команды нет – зона вылета далековато, а еврокубки уже недостижимы, поэтому «Майнц» просто доигрывает сезон в свое удовольствие.

Берлинская «Герта» проводит не лучший свой сезон, клуб попытается в последних турах заскочить в уходящий поезд. Последние игры команды были сыграны вничью — с «Боруссией» М (1:1) и с «Унионом» (2:2). Календарь и игра команды в последнее время дают оптимизм на то, что «Герта» все же спасется и порадует своих болельщиков.

Информация для ставок

• «Майнц» не проигрывает уже восемь матчей подряд в Бундеслиге
• «Герта» не может победить на выезде 10 матчей подряд
• «Майнц» не проигрывает клубу из Берлина три матча подряд
• Берлинцы пропускают минимум один гол в 11 из 12 последних поединков

Прогноз

«Герта» обязана кусаться, но и «Майнц» достаточно уверенно чувствует себя в родных стенах. Учитывая, что команды достаточно забивные и не паркуют возле своих ворот «автобусы», рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.54 1.83 2.08 1.47 2.86
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 2.53 1.52 1.87 2.08 1.44 2.79
BetBoom 2.52 1.55 1.78 2.08 1.43 2.90
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 10:27
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Герта»
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