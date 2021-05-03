«Майнц» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (03.04.2021)

В 29-м туре чемпионата Германии «Герта» приедет в гости к «Майнцу». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
|
1 : 1
завершен
вчера, 19:00
Ставки букмекеров
Явного фаворита букмекеры не называют, поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.4. В случае победы «Герты» зайдет коэффициент 2.98. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.
Также в линии букмекеры предлагают 1.84 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Майнц» набрал неплохой ход в данном отрезке сезона, в прошлом туре была повержена «Бавария» (2:1), а туром ранее «Вердер» (1:0). Команда демонстрирует достаточно организованный и сбалансированный футбол, в подтверждение этому имеем солидную беспроигрышную серию. Турнирных задач у команды нет – зона вылета далековато, а еврокубки уже недостижимы, поэтому «Майнц» просто доигрывает сезон в свое удовольствие.
Берлинская «Герта» проводит не лучший свой сезон, клуб попытается в последних турах заскочить в уходящий поезд. Последние игры команды были сыграны вничью — с «Боруссией» М (1:1) и с «Унионом» (2:2). Календарь и игра команды в последнее время дают оптимизм на то, что «Герта» все же спасется и порадует своих болельщиков.
Информация для ставок
• «Майнц» не проигрывает уже восемь матчей подряд в Бундеслиге
• «Герта» не может победить на выезде 10 матчей подряд
• «Майнц» не проигрывает клубу из Берлина три матча подряд
• Берлинцы пропускают минимум один гол в 11 из 12 последних поединков
Прогноз
«Герта» обязана кусаться, но и «Майнц» достаточно уверенно чувствует себя в родных стенах. Учитывая, что команды достаточно забивные и не паркуют возле своих ворот «автобусы», рекомендуем сделать ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Мелбет.