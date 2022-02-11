«Мехелен» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.02.2022)

1644570449

вчера, 12:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Мехелен». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Остенде» оценивается по 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Остенде» одержал всего одну победу в последних пяти матчах чемпионата Бельгии и не может показать свою игру на протяжении всего сезона. Сейчас коллектив занимает 14 место в турнирной таблице и набрал 28 очков, что на пять баллов больше, чем у соперников из зоны вылета. В предстоящем поединке команде необходимо цепляться за очки, чтобы избежать понижения еще на несколько позиций. Два последних матча с участием «Остенде» завершились ничьей с «Зюлте-Варегемом» (0:0) и поражением от «Оуд-Хеверли» (1:3).

«Мехелен» старается держаться в зоне плей-офф чемпионата Бельгии, но достаточно часто и проигрывает. Клуб расположился на седьмом месте в турнирной таблице и за пять последних туров смог набрать девять балов, что можно считать средним результатом. Домашняя встреча с соперником из нижней части таблицы подразумевает под собой хорошую возможность одержать еще одну важную победу. В прошлой игре «Мехелен» обыграл «Беерсхот-Вилрийк» (3:2), а туром ранее оказался сильнее на выезде «Стандарда» (3:2).

Информация для ставок

«Мехелен» выиграл четыре из последних десяти матчей, а «Остенде» добыл лишь три победы

«Мехелен» забивал в восьми из десяти последних домашних поединов

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

В личных встречах команды достаточно много забивают и радуют болельщиков результативным футболом. Предполагаем, что и в этот раз забитых мячей будет много, а сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Фонбет.