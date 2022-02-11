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«Мехелен» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.02.2022)

вчера, 12:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Мехелен». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Остенде» оценивается по 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.914.01
Фонбет 1.92 3.80 3.75
Мелбет 1.81 3.96 4.10
1XBET 1.86 3.90 3.96
BetBoom 1.86 3.84 3.89

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.18. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Остенде» одержал всего одну победу в последних пяти матчах чемпионата Бельгии и не может показать свою игру на протяжении всего сезона. Сейчас коллектив занимает 14 место в турнирной таблице и набрал 28 очков, что на пять баллов больше, чем у соперников из зоны вылета. В предстоящем поединке команде необходимо цепляться за очки, чтобы избежать понижения еще на несколько позиций. Два последних матча с участием «Остенде» завершились ничьей с «Зюлте-Варегемом» (0:0) и поражением от «Оуд-Хеверли» (1:3).

«Мехелен» старается держаться в зоне плей-офф чемпионата Бельгии, но достаточно часто и проигрывает. Клуб расположился на седьмом месте в турнирной таблице и за пять последних туров смог набрать девять балов, что можно считать средним результатом. Домашняя встреча с соперником из нижней части таблицы подразумевает под собой хорошую возможность одержать еще одну важную победу. В прошлой игре «Мехелен» обыграл «Беерсхот-Вилрийк» (3:2), а туром ранее оказался сильнее на выезде «Стандарда» (3:2).

Информация для ставок

  • «Мехелен» выиграл четыре из последних десяти матчей, а «Остенде» добыл лишь три победы
  • «Мехелен» забивал в восьми из десяти последних домашних поединов
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

В личных встречах команды достаточно много забивают и радуют болельщиков результативным футболом. Предполагаем, что и в этот раз забитых мячей будет много, а сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей можно по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.68 1.75 2.11
Фонбет 2.15 1.70
Мелбет 2.24 1.67
1XBET 2.18 1.70
Все комментарии
9ntpjh45kdkg
9ntpjh45kdkg
вчера в 14:59
Футбольный клуб «Мехелен» выиграет матч.
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