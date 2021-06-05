ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыАвстралия. А-Лига 2020/2021

«Мельбурн Виктори» — «Мельбурн Сити». Прогноз на матч австралийской Лиги-А (06.06.2021)

сегодня, 19:46

«Мельбурн Виктори» сыграет против «Мельбурн Сити» в рамках очередного тура Австралийской Лиги-А.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 4.40 4.10 1.70
Фонбет 4.40 4.30 1.70
Мелбет 4.32 4.26 1.65
1XBET 4.32 4.30 1.66
BetBoom 4.15 4.10 1.72

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на игру — победа «Сити» по коэффициенту 1.71. Также можно поставить на ничейный исход по 4.20, а на победу хозяев поля по 4.50.

Форма команд

В этом сезоне «Мельбурн Виктори» набрал 18 баллов. В активе клуба — пять побед, три ничьих и 17 поражений. Клуб находится на 12-й строчке в турнирной таблице. Команда забила 30 голов и пропустила 59 мячей. В последних играх «Виктори» очень плох, команда постоянно проигрывает и теряет очки, что является зеленым светом для «Сити», который может добавить себе очередную победу в копилку.

«Сити» находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 48 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла 15 поединков, трижды играла вничью и проиграла в шести матчах. В активе клуба — 55 забитых и 29 пропущенных голов. В последних матчах клуб играет очень хорошо, регулярно набирает очки.

Информация для ставок

● «Сити» забил десять мячей в пяти последних матчах
● «Виктори» проиграл четыре матча из последних пяти
● «Мельбурн Сити» выиграл три матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Сити» и ТМ 4.5 по коэффициенту 2.23. Также можно поставить на пенальти во втором тайме по коэффициенту 3.60.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.05 на победу «Леганеса» в матче с «Райо Вальекано».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.50 1.49 2.01 1.74
Мелбет 2.57 1.48
1XBET 2.57 1.48
BetBoom 4.60 1.17 2.55 1.46 2.02 1.72
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 19:49
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Мельбурн Сити»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100