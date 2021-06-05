«Мельбурн Виктори» — «Мельбурн Сити». Прогноз на матч австралийской Лиги-А (06.06.2021)

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сегодня, 19:46

«Мельбурн Виктори» сыграет против «Мельбурн Сити» в рамках очередного тура Австралийской Лиги-А.

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на игру — победа «Сити» по коэффициенту 1.71. Также можно поставить на ничейный исход по 4.20, а на победу хозяев поля по 4.50.

Форма команд

В этом сезоне «Мельбурн Виктори» набрал 18 баллов. В активе клуба — пять побед, три ничьих и 17 поражений. Клуб находится на 12-й строчке в турнирной таблице. Команда забила 30 голов и пропустила 59 мячей. В последних играх «Виктори» очень плох, команда постоянно проигрывает и теряет очки, что является зеленым светом для «Сити», который может добавить себе очередную победу в копилку.

«Сити» находится на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 48 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла 15 поединков, трижды играла вничью и проиграла в шести матчах. В активе клуба — 55 забитых и 29 пропущенных голов. В последних матчах клуб играет очень хорошо, регулярно набирает очки.

Информация для ставок

● «Сити» забил десять мячей в пяти последних матчах

● «Виктори» проиграл четыре матча из последних пяти

● «Мельбурн Сити» выиграл три матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Сити» и ТМ 4.5 по коэффициенту 2.23. Также можно поставить на пенальти во втором тайме по коэффициенту 3.60.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.05 на победу «Леганеса» в матче с «Райо Вальекано».